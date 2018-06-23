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Народний депутат Вадим Новинський: Вселенський патріархат за єдність православ'я

STYLERLIFE        23.06.2018 - 21:55
Фото: Вадим Новинський (novynskyi.com)
Фото: Вадим Новинський (novynskyi.com)

"Церква була, є і буде"

Зустріч представників православних церков відбулася в залі офіційних зустрічей Вселенського патріархату в Стамбулі. Але сам діалог проходив за закритими дверима, йдеться в сюжеті програми Подробности на Інтер-каналі.

Очолив переговори святіший вселенський патріарх Варфоломій перший. Переговори тривали більше шести годин. Священики говорили про ситуацію, яка склалася в українській православній церкві та шляхи її вирішення.

Також на зустрічі говорили і про роль політиків у справах церкви. Священики закликали представників влади не політизувати ситуацію.

Як вважає Вадим Новинський народний депутат, який перебував у складі української делегації в Стамбулі, політикам, які намагаються церковне питання зробити елементом своєї передвиборної кампанії, необхідно почитати Конституцію України, де чітко сказано, що церква у нас відділена від держави.

Він впевнений, якщо політики не будуть втручатися, то розкол буде подолано за допомогою церковних законів і традицій.

"Сьогодні під час цієї зустрічі ми почули, що-те, що говорилося останнім часом нашими властями, включаючи Президента України, і ЗМІ не відповідає дійсності. Вселенський патріархат за єдність православ'я, його турбота про всі православні церкви, в тому числі і про нашу канонічну церкву на чолі з Митрополитом Онуфриеми. Також Вселенський патріарх запевнив нас, що умовляння розколу буде відбуватися на основі церковних законів і традицій і іншого не буде! Автокефалія буде надаватися тільки канонічній церкві і про ніяке визнання розколу мови бути не може. Політики приходять і йдуть, а церква була, є і буде",-вважає Новинський.

У свою чергу священики відзначили, що святіший Вселенський патріарх Варфоломій має намір допомагати української церкви. Як заявив Митрополит Бориспільський і Броворській Антоній, важливо, щоб Вселенський Патріарх почув об'єктивну інформацію представників канонічної української православної церкви, тим більше, що він неодноразово говорив про те, що в Україні існує тільки одна канонічна церква.

Митрополит Антоній також зазначив, що Вселенський Патріарх розвіяв багато різних посилів, які звучать сьогодні в наших ЗМІ.

До речі, Новинський висловився про створення автокефалії в Україні.

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Теги: церковь, вадим новинский, патриарх
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