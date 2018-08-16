Представители ЛГБТ пытались штурмом полиции забрать задержанного, который избил одного из них

Коллаж (РБК-Украина)

Нападавших на полицию задержано

В Ереване несколько представителей ЛГБТ-сообщества пытались при помощи штурма полицейского участка забрать одного задержанного. Об этом сообщило издание The Bobr Times, ссылаясь на официальное заявление местного полицейского департамента.

Ранее один из граждан напал на одного из представителей меньшинства. Его забрала полиция. Граждане, поддерживающие ЛГБТ, узнали, что его отвези в Центральный участок полиции, где все и собрались. Возникло столкновение между полицейскими и представителями сексуальных меньшинств.

Видео: youtube.com/Clarence Jorgenson

Сообщается, что в итоге было избито два правоохранителя, а одного из них даже увезли в больницу. Переодетые в женские платья мужчины ворвались в комнату участка, но в итоге их было задержано.

Напомним, в Киеве избили активиста из-за подозрения в гомосексуализме. Неизвестные избили двух парней из-за того, что они пили вино, а не пиво, потому что "пиво - это мужской напиток".

Также ранее в Конотопе вандалы разрисовали стены помещения, перепутав равенство за права женщин с ЛГБТ.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Как прошел ЛГБТ-прайд в Киеве (РБК-Украина)