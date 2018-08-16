Представники ЛГБТ намагалися штурмом поліції забрати затриманого, який побив одного з них

Колаж (РБК-Україна)

Нападників на поліцію затримано

В Єревані кілька представників ЛГБТ-спільноти намагалися за допомогою штурму поліцейської дільниці забрати одного затриманого. Про це повідомило видання The Bobr Times, посилаючись на офіційну заяву місцевого поліцейського департаменту.

Раніше один з громадян напав на одного з представників меншин. Його забрала поліція. Громадяни, які підтримують ЛГБТ, дізналися, що його відвезли до Центрального відділку поліції, де всі і зібралися. Виникла сутичка між правоохоронцями та представниками сексуальних меншин.

Відео: youtube.com/Clarence Jorgenson

Повідомляється, що в результаті було побито два правоохоронця, а одного з них навіть відвезли в лікарню. Переодягнені в жіночі сукні чоловіки увірвалися в кімнату ділянки, але в результаті їх було затримано.

Нагадаємо, в Києві побили активіста через підозри в гомосексуалізмі. Невідомі побили двох хлопців з-за того, що вони пили вино, а не пиво, тому що "пиво - це чоловічий напій".

Також раніше в Конотопі вандали розмалювали стіни приміщення, переплутавши рівність за права жінок з ЛГБТ.

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