"Работают против Украины": в Конотопе вандалы разрисовали стены помещения, перепутав равенство за права женщин с ЛГБТ

Разрисованные окна и стены обнаружили работники центра утром накануне тренинга, посвященному гендеру

Неизвестные вандалы испортили надписями стены и окна центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Конотопе на Сумщине, сообщает местное издание "Топ Конотоп".

Об этом стало известно 5 июня, когда сотрудники центра пришли утром на работу и обнаружили на его стенах надписи "Нет гомосексуалистам!", "Гендер = педофилия", "Извращенцы, вон из Конотопа", "Нет ЛГБТ". Именно в этот день в центре по предоставлению БВПД провели тренинг, который назывался "Что такое Гендер?". Во время мероприятия обсуждали вопросы гендерных стереотипов в социуме и о важности обеспечения равных прав и возможностей мужчин и женщин.

Фото: Неизвестные вандалы испортили надписями стены и окна центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи (topkonotop.com)

Кроме того, что был совершен акт вандализма, неизвестные злоумышленники удивили местных жителей и незнанием определенных понятий. Как предполагают жители Конотопа, вандалы еще и перепутали понятия "гендера", о котором шла речь на тренинге, связав его с ЛГБТ и даже с педофилией.

"Случай показал, насколько глубоко в нашем обществе господствуют неверные представления о множестве вопросов"

Styler связался с организаторами тренинга, чтобы узнать подробности происшествия.

По словам общественного деятеля, тренера по гендерному мейнстримингу Оксаны Затолокиной, которая проводила тренинг, часто подобные акты вандализма связаны с незнанием темы. Для нее этот случай стал очередным доказательством того, что о гендере и праве женщин надо говорить как можно больше.

Организаторы сделали событие открытой для всех: анонсировали ее на местных сайтах и в соцсетях. В описании встречи указывали, что во время тренинга речь пойдет о равных правах и возможностях мужчин и женщин, а вот к ЛГБТ событие не имело никакого отношения.

"Права ЛГБТ на тренинге обсуждать не планировалось. И в целом случай показал, насколько глубоко в нашем обществе господствуют неверные представления о множестве вопросов, в частности - о “гендере”, - комментирует Оксана Затолокина.

Фото: Вот такие надписи увидели работники центра, когда пришли на работу утром 5 июля (предоставлено Оксаной Затолокиной)

В Конотопе вряд ли есть откровенно экстремистская организация, но в то же время это и не просто хулиганы, допускает она.

"Наша коллега, которая занимается проблемами женского равенства, отмечает, что подобные вещи происходят по всей Украине с 2012 года, и этими людьми кто-то, вероятно, руководит. Я согласна с тем, что это могут быть управляемые действия. У нас в городе вообще мало активных сознательных в любом направлении людей. Я не думаю, что эту работу кто-то делает единолично", - комментирует эксперт.

"Это препятствует развитию не только нашего города, но и страны"

"Мало кто знает, что такое гендер. Но есть люди, которые прекрасно понимают, что делают. У них есть четкий план – привязывать слово "гендер" к антиевропейской пропагандистской деятельности. Это делается, чтобы взбудоражить общественность и связать вещи, совершенно между собой несовместимые. Это инструмент пропаганды, направленный на то, чтобы люди не знали и не понимали, что такое гендерное равенство, чтобы люди имели с этим понятием негативные ассоциации. Потом эти ассоциации привязывают к Европе. Это препятствует развитию не только нашего города, но и страны в целом", - говорит Оксана Затолокина.

По ее мнению, это делают те, кто не хочет, чтобы Украина была богатой, успешной страной.

"Часто такие люди бывают принципиально против чего-то нового, против развития. Эти люди работают против Украины. Подобные поступки странным образом совпадают с тем, что транслирует российская пропаганда", - высказывает мнение она.

Фото: "Подобные поступки странным образом совпадают с тем, что транслирует российская пропаганда" - Оксана Затолокіна (предоставлено автором)

На самом деле тема, которая поднималась на тренинге в Конотопе – важная, хотя далеко не каждый осознает ее актуальность, добавляет Затолокина.

"В Украине у женщин и мужчин – равные права, но нет равных возможностей. Эти понятия не надо путать. Всем известно, что женщина часто получает более низкую зарплату на одной и той же должности, что и мужчина. В среднем на каждую 1 гривну, что зарабатывает женщина, мужчина зарабатывает, 1, 67 гривны. Женщине труднее устроиться на работу: часто от нее требуют сообщать работодателю свои планы относительно деторождения, пока будет на этой должности, и от ответа на вопрос зависит, получит ли она ее”, - объясняет специалист.

По ее словам, таких и подобных проблем очень много, хотя многие на это не обращают внимания и думают, что так и должно быть.

“По результатам мониторинга новостей 8 общенациональных телеканалов, 10 всеукраинских интернет-изданий и 7 печатных изданий, который был проведен ОО “Институт массовой информации” и “Детектор медиа” в качестве экспертов приглашают 81% мужчин и только 19% экспертов составляет доля женщин, анализ на основе открытых данных ЕГРПОУ “Мужчины и женщины на руководящих должностях”, ПРООН, указывает на то, что 70% руководящих должностей занимают мужчины, а 30% - женщины Эти цифры говорят об отсутствии гендерного паритета в Украине. Об этом надо говорить, а просветительские события – организовывать как можно чаще. Только тогда мы преодолеем незнание этой и других важных тем", - замечает Оксана.

"У работников был культурный шок"

Некоторое время назад активисты в Конотопе решили устроить летнюю платформу Активного гражданства.

Тренинг о гендере стал первым из серии образовательных событий, которые должны произойти в Конотопе этим летом, объясняет заместитель директора Конотопского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Валентина Волик.

Фото: "Права ЛГБТ на тренинге обсуждать не планировали. И в целом случай показал, насколько глубоко в нашем обществе господствуют неверные представления о множестве вопросов" - Затолокина (предоставлено автором)

"Если я привыкла к подобным случаям, то у наших работников был культурный шок! Ведь мы защищаем права исключительно всех социальных групп без привязки к гендеру или социальному статусу. Поэтому нам было непонятно, почему так произошло. Мы даже представить не можем, кто это мог сделать. Это мог быть как отдельный гражданин, который не понимает отношения людей к социальным ролям, так и группа людей. Мы занимаемся защитой прав человека в соответствии с законодательством, и даже если и человек, совершивший это, придет к нам сам защитить свои права, то мы не откажем и защитим его права в соответствии с законами Украины. Это наша официальная позиция", - подчеркивает она.

Валентина недавно вернулась из Вены и Братиславы, где увидела совсем иной уровень безопасности на улицах города и совсем другое отношение к различным социальным группам. По ее словам, этого сейчас очень не хватает в Украине, а особенно – небольним городам.

"На тренинге у нас были люди старше 70 лет. Их не испугали сообщения о том, что в этом центре будут геи, лесбиянки или трансгендеры. Люди пришли и поняли, что это совсем не то, о чем писали в соцсетях. Хотя лично я не выделяю для себя человека по его ориентации. Это сугубо личное дело каждого", - добавляет она.

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