У Конотопі вандали розмалювали стіни приміщення, переплутавши рівність за права жінок з ЛГБТ

Розмальовані вікна і стіни виявили працівники центру вранці напередодні тренінгу, присвяченому гендеру

Невідомі вандали зіпсували написами стіни і вікна центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Конотопі на Сумщині, повідомляє місцеве видання "Топ Конотоп".

Про це стало відомо 5 червня, коли працівники центру прийшли зранку на роботу і виявили на його стінах написи "Ні гомосексуалістам!", "Гендер = педофілія", "Збоченці, геть з Конотопа", "Ні ЛГБТ". Саме цього дня у центрі з надання БВПД провели тренінг, який мав назву "Що таке Гендер?". Під час події обговорювали питання гендерних стереотипів у соціумі і про важливість забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків і жінок.

Фото: Невідомі вандали зіпсували написами стіни і вікна центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (topkonotop.com)

Крім того, що було скоєно акт вандалізму, невідомі зловмисники здивували місцевих мешканців і незнанням певних понять. Як припускають жителі Конотопа, вандали ще й переплутали поняття "гендеру", про який йшла мова на тренінгу, пов’язавши його із ЛГБТ і навіть із педофілією.

"Випадок показав, наскільки глибоко в нашому суспільстві панують невірні уявлення про безліч питань"

Styler зв’язався із організаторами тренінгу, щоб дізнатись подробиці події.

За словами громадської діячки, тренерки з гендерного мейнстрімінгу Оксани Затолокіної, яка проводила тренінг, часто подібні акти вандалізму пов’язані із незнанням теми. Для неї цей випадок став черговим доказом того, що про гендер і права жінок треба говорити якомога більше.

Організатори зробили подію відкритою для всіх: анонсували її на місцевих сайтах і в соцмережах. В описі зустрічі вказували, що під час тренінгу мова йтиме про рівні права і можливості чоловіків та жінок, а от до ЛГБТ подія не мала жодного стосунку.

"Права ЛГБТ на тренінгу обговорювати не планувалося. Та в цілому випадок показав, наскільки глибоко в нашому суспільстві панують невірні уявлення про безліч питань, зокрема - про “гендер”, - коментує Оксана Затолокіна.

Фото: Ось такі написи побачили працівники центру, коли прийшли на роботу зранку 5 липня (надане Оксаною Затолокіною)

В Конотопі навряд чи є відверто екстремістська організація, але водночас це і не просто хулігани, допускає вона.

"Наша колега, яка займається проблемами жіночої рівності, зазначає, що подібні речі відбуваються по всій Україні із 2012 року, і цими людьми хтось, вірогідно, керує. Я погоджуюся з тим, що це можуть бути керовані дії. У нас в місті взагалі мало активних свідомих в будь-якому напрямку людей. Я не думаю, що цю роботу хтось робить одноосібно", - коментує експертка.

"Це перешкоджає розвитку не тільки нашого міста, а й країни"

"Мало хто знає, що таке гендер. Але є люди, які прекрасно розуміють, що роблять. У них є чіткий план – прив’язувати слово "гендер" до антиєвропейської пропагандистської діяльності. Це робиться, щоб збурити спільноту і пов'язати речі, зовсім між собою несумісні. Це інструмент пропаганди, направлений на те, щоб люди не знали й не розуміли, що таке гендерна рівність, щоб люди мали із цим поняттям негативні асоціації. Потім ці асоціації прив’язують до Європи. Це перешкоджає розвитку не тільки нашого міста, а і країни вцілому", - каже Оксана Затолокіна.

На її думку, це роблять ті, хто не хоче, щоб Україна була заможною, успішною країною.

"Часто такі люди бувають принципово проти чогось нового, проти розвитку. Ці люди працюють проти України. Подібні вчинки дивним чином співпадають із тим, що транслює російська пропаганда", - висловлює думку вона.

Фото: "Подібні вчинки дивним чином співпадають із тим, що транслює російська пропаганда" - Оксана Затолокіна (надане автором)

Насправді тема, яка піднімалася на тренінгу в Конотопі – важлива, хоча далеко не кожен усвідомлює її актуальність, додає Затолокіна.

"В Україні у жінок і чоловіків – рівні права, але немає рівних можливостей. Ці поняття не треба плутати. Всім відомо, що жінка часто отримує значно нижчу зарплатню на одній і тій самій посаді, що й чоловік. В середньому на кожну 1 гривню, що заробляє жінка, чоловік заробляє, 1, 67 гривні. Жінці важче влаштуватися на роботу: часто від неї вимагають повідомляти роботодавцеві свої плани щодо дітонародження, доки буде на цій посаді, і від відповіді на питання залежить, чи отримає вона її”, - пояснює фахівець.

За її словами, таких і подібних проблем дуже багато, хоча багато хто на це не звертає уваги і думає, що так і має бути.

“За результатами моніторингу новин 8 загальнонаціональних телеканалів, 10 всеукраїнських інтернет-видань та 7 друкованих видань, який був проведений ГО “Інститут масової інформації” та “Детектор медіа” в якості експертів запрошують 81% чоловіків, і лише 19% експертів складає частка жінок, аналіз на основі відкритих даних ЄДРПОУ “Чоловіки та жінки на керівних посадах”, ПРООН, вказує на те, що 70% керівних посад займають чоловіки, а 30% - жінки. Ці цифри говорять про відсутність гендерного паритету в Україні. Про це треба говорити, а просвітницькі події – організовувати якомога частіше. Лише тоді ми подолаємо незнання цієї та інших важливих тем", - зауважує пані Оксана.

"У працівників був культурний шок"

Деякий час тому активісти в Конотопі вирішили влаштувати літню платформу Активного громадянства.

Тренінг про гендер став першим із серії освітніх подій, які мають відбутися в Конотопі цього літа, пояснює заступник директора Конотопського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Валентина Волік.

Фото: "Права ЛГБТ на тренінгу обговорювати не планувалося. Та в цілому випадок показав, наскільки глибоко в нашому суспільстві панують невірні уявлення про безіч питань" - Затолокіна (надане автором)

"Якщо я до подібних випадків звикла, то у наших працівників був культурний шок! Адже ми захищаємо права виключно всіх соціальних груп без прив’язки до гендеру чи соціального статусу. Тому нам було незрозуміло, чому так сталося. Ми навіть уявити не можемо, хто це міг зробити. Це міг бути як окремий громадянин, який не розуміє відношення людей до соціальних ролей, так і група людей. Ми займаємося захистом прав людини у відповідності до законодавства, і навіть якщо та людина, яка скоїла це, прийде до нас сама захистити свої права, то ми не відмовимо і захистимо її права у відповідності до законів України. Це наша офіційна позиція", - підкреслює вона.

Валентина нещодавно повернулася із Відня та Братислави, де побачила зовсім інший рівень безпеки на вулицях міста і зовсім інше ставлення до різних соціальних груп. За її словами, цього зараз дуже бракує в Україні, а особливо – у невеликим містечкам.

"На тренінгу у нас були люди старші за 70 років. Їх не налякали повідомлення про те, що у цьому центрі будуть геї, лесбійки або трансгендери. Люди прийшли і зрозуміли, що це зовсім не те, про що писали у соцмережах. Хоча особисто я не вирізняю для себе людину за її орієнтацією. Це виключно особиста справа кожного", - додає вона.

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