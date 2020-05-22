Как преобразился киевский зоопарк после реконструкции: яркое видео

Зоопарк в Киеве с 23 мая будет открыт после длительной реконструкции. Об этом заявил мэр Киева во время брифинга в пятницу, 22 мая. По данным главы города, в зоопарке провели масштабные реставрационные работы, так что теперь он будет выглядеть совсем иначе.

"С завтрашнего дня, 23 мая, готов будет встречать гостей Киевский зоопарк. В нем завершили первую очередь реконструкции, и теперь немаленькая территория зоопарка будет выглядеть совсем по-другому", - заявил Кличко.

По словам мэра, во время открытия и до конца карантина в Украине посетители и сотрудники зоопарка должны будут придерживаться карантинных норм. На входе будет проводиться температурный скрининг. Во время посещения зоопарка необходимо будет носить маску. При этом количество людей, которые смогут одновременно находиться в парке - будет ограничено.

"Планы у нас амбициозные - превратить Киевский зоопарк в один из самых лучших в Европе", - добавил мэр Киева.

Виталий Кличко также заявил, что на территории зоопарка уже обустроили новый комплекс входа, новый универсальный вольер для птиц и животных, общественные туалеты и медпункт. Сейчас в зоопарке также строят приматник, парковку на 500 автомобилей, фудкорт и океанариум. Открытие второй очереди планируется уже в июле.

Также мэр города поделился ярким видео из новообустроенного зоопарка.

Зоопарк в Киеве откроют 23 мая

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