Президент Туркменистана сочинил и зачитал с внуком рэп (видео)

Кадр из видео

Глава Туркмении удивил новой песней

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, который отправился в отпуск в национальную туристическую зону "Аваза", придумал песню "Спортивный Туркменистан". 16-летний внук главы государства Керимгулы создал музыку для текста. Об этом сообщает Turkmenportal. Соответствующее видео опубликовано на канале "Хроника Туркменистана" в YouTube.

"Во время отдыха президент Туркменистана неизменно старается уделить время занятиям музыкой либо писательскому и научному труду", — отметили в издании.

Процесс создания песни зафиксировало на видео туркменское телевидение. Внук президента перевел текст на английский язык, после чего начал сочинять музыку.

"Прослушав первые аккорды, глава государства отметил своеобразие мелодии и дал ряд советов относительно дальнейшей проработки ее главного мотива, тональности и ритма", - сообщили в издании.

Позднее глава государства и его внук исполнили песню в стиле рэп, президент играл на синтезаторе, а внук - на гитаре. Куплеты исполняли по очереди на туркменском и английском языках.

Видео: Президент зачитал рэп (YouTube/Хроника Туркменистана)

В СМИ отметили, что президент Туркменистана дебютировал в качестве поэта еще в октябре 2015 года. Тогда в правительственной газете "Нейтральный Туркменистан" было опубликовано его стихотворение "Вперед! Только вперед, край родной — Туркменистан!".



В 2017 году на отдыхе в "Авазе" Бердымухамедов сочинил песню "Ядымда" ("Помню"), которую исполнил вместе с внуками.

Ранее сообщалось, что священника отстранили от служения из-за рэпа на молитве.

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