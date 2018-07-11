Президент Туркменістану придумав і зачитав з онуком реп (відео)

Кадр з відео

Глава Туркменії здивував новою піснею

Президент Туркменії Гурбангули Бердимухамедов, який поїхав у відпустку до національної туристичної зони "Аваза", придумав пісню "Спортивний Туркменістан". 16-річний онук глави держави Керимгули створив музику для тексту. Про це повідомляє Turkmenportal. Відповідне відео опубліковане на каналі "Хроніка Туркменістану" в YouTube.

"Під час відпочинку президент Туркменістану незмінно намагається приділити час занять музикою або письменницькому і науковому праці", — зазначили у виданні.

Процес створення пісні зафіксувало на відео туркменське телебачення. Онук президента переклав текст англійською мовою, після чого почав складати музику.

"Прослухавши перші акорди, глава держави відзначив своєрідність мелодії і дав низку порад щодо подальшого опрацювання її головного мотиву, тональності і ритму", - повідомили у виданні.

Пізніше глава держави і його онук виконали пісню в стилі реп, президент грав на синтезаторі, а онук - на гітарі. Куплети виконували по черзі туркменською та англійською мовами.

Відео: Президент зачитав реп (YouTube/Хроніка Туркменістану)

У ЗМІ зазначили, що президент Туркменістану дебютував в якості поета ще в жовтні 2015 року. Тоді в урядовій газеті "Нейтральний Туркменістан" був опублікований його вірш "Уперед! Тільки вперед, рідний край — Туркменістан!".



У 2017 році на відпочинок у "Авазі" Бердимухамедов написав пісню "Ядымда" ("Пам'ятаю"), яку виконав з онуками.

Раніше повідомлялося, що священика відсторонили від служіння за репу на молитві.

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