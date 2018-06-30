Священника отстранили от служения из-за рэпа на молитве

Католического священника отстранили из-за использования рэпа

В Кении католический священник был отстранен от служения на год из-за того, что тот читал рэп на собраниях с прихожанами. Об этом сообщает издание Catholic Herald.

Иллюстративное фото (pixabay.com/umihir)

После службы в храме священник Пол Огало проводил собрания, на которых он пел и танцевал. Как говорится в издании, служитель использовал рэп для привлечения молодежи к церкви и распространения обращений, направленных против употребления наркотиков и в пользу вопросов социальной справедливости.

"Мы должны заботиться об интересах молодежи в наших церквях. Мы должны изменить способ того, как мы это делаем", - сказал священник.

Церковный молодежный лидер Вайолет Мения сообщил, что благодаря рэпу много молодежи приходит в церковь, а прихожанин Бенардо Океч заявил, что перестанет посещать церковь из-за отстранения их наставника Пола.

Однако епископы епархии все равно возмущены поведением священника. Они попросили его пересмотреть свои поступки.

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