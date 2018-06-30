Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Священика відсторонили від служіння за реп на молитві

STYLERLIFE        30.06.2018 - 01:13
Ілюстративне фото (pixabay.com/Limboko)
Ілюстративне фото (pixabay.com/Limboko)

Католицького священика відсторонили через використання репу

В Кенії католицький священик був відсторонений від служіння на рік з-за того, що той читав реп на зборах з парафіянами. Про це повідомляє видання Catholic Herald.

Ілюстративне фото (pixabay.com/umihir)

Після служби в храмі священик Пол Огало проводив збори, на яких він співав і танцював. Як йдеться у виданні, служитель використовував реп для залучення молоді до церкви і розповсюдження звернень, направлених проти вживання наркотиків і на користь питань соціальної справедливості.

"Ми повинні дбати про інтереси молоді в наших церквах. Ми повинні змінити спосіб того, як ми це робимо", - сказав священик.

Церковний молодіжний лідер Вайолет Менія повідомив, що завдяки репу багато молоді приходить в церкву, а прихожанин Бенардо Океч заявив, що перестане відвідувати церкву з-за відсторонення їх наставника Пола.

Проте єпископи єпархії все одно обурені поведінкою священика. Вони попросили його переглянути свої вчинки.

Нагадаємо, японська принцеса відмовилася від титулу заради весілля з простолюдином.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Чи потрібно соціалізувати ромів?

У Києві велосипедист збив пішохода: постраждалий госпіталізований (фото) "Дожилися": у Києві під виглядом хлібних карток незаконно збирають персональні дані
Теги: метро, Київ, умер
ДТП в Харкові: Олену Зайцеву помітили на лавочці біля лікарні (фото)
"Мажори закрили доступ до Дніпра": активісти С14 влаштували погром паркану під Києвом (фото)
Ані Лорак "засвітилася" на вечірці в Києві в компанії Насті Каменських (фото)
Поль Манондіз переспівав хіт Олега Винника французькою мовою (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся