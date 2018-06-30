Священика відсторонили від служіння за реп на молитві

Католицького священика відсторонили через використання репу

В Кенії католицький священик був відсторонений від служіння на рік з-за того, що той читав реп на зборах з парафіянами. Про це повідомляє видання Catholic Herald.

Ілюстративне фото (pixabay.com/umihir)

Після служби в храмі священик Пол Огало проводив збори, на яких він співав і танцював. Як йдеться у виданні, служитель використовував реп для залучення молоді до церкви і розповсюдження звернень, направлених проти вживання наркотиків і на користь питань соціальної справедливості.

"Ми повинні дбати про інтереси молоді в наших церквах. Ми повинні змінити спосіб того, як ми це робимо", - сказав священик.

Церковний молодіжний лідер Вайолет Менія повідомив, що завдяки репу багато молоді приходить в церкву, а прихожанин Бенардо Океч заявив, що перестане відвідувати церкву з-за відсторонення їх наставника Пола.

Проте єпископи єпархії все одно обурені поведінкою священика. Вони попросили його переглянути свої вчинки.

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