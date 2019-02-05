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Как приготовить мясо по-французски: проверенный рецепт

STYLERЖизнь    05.02.2019 - 12:31
Как приготовить мясо по-французски: проверенный рецепт
Иллюстративное фото (pixabay.com/Engin_Akyurt)

Запекаем на ужин нежнейшее мясо по-французски для семьи и гостей

Чтобы приготовить мясо по-французски, вовсе не обязательно ждать какого-то определенного повода или праздника. Достаточно лишь вашего хорошего настроения и желания побаловать свою семью и друзей вкусным ужином.

Традиционно мясо по-французски готовится под майонезным соусом. Предлагаю отступить от классики и немного усовершенствовать рецепт, добавив сюда сметану. Она придаст мясу мягкости и шарма. Не лишними будут и грибы с помидорами – ужин получится и сытнее, и наряднее, и вкуснее.

Как приготовить мясо по-французски: проверенный рецепт

Фото pixabay.com/webandi

Перед тем как приготовить мясо по-французски, подготовьте необходимые ингредиенты:

  • 400 г свинины, лучше брать вырезку;
  • 1 небольшая луковица;
  • 1 средний помидор;
  • 200 г шампиньонов;
  • 100 г твердого сыра;
  • 2 ст. ложки майонеза;
  • 3 ст. ложки сметаны;
  • 1 ст. ложка горчицы;
  • 2 ст. ложки растительного масла;
  • любимые специи по вкусу;
  • черный молотый перец по вкусу;
  • щепотка сахара;
  • щепотка соли.

Как приготовить мясо по-французски – рецепт:

  1. Свиную вырезку режем поперек волокон порционными кусочками, а затем равномерно и тонко отбиваем, как на обычные отбивные. Советую использовать полиэтиленовый пакет – так и кухня, и вы останетесь чище.
  2. Каждый кусочек мяса посыпаем специями, солью и немножко сахаром. Не удивляйтесь, я всегда в готовке использую сахар, чуть-чуть, даже когда готовлю мясо. Сахар делает вкус блюда более насыщенным и ярким. Из специй люблю кориандр, паприку и черный перец, но у вас могут быть свои предпочтения.
  3. Отбивные складываем стопочкой одну на другую и оставляем на 20 минут, чтобы они лучше пропитались специями. В это время готовим соус, для чего смешиваем майонез, сметану и  горчицу.
  4. Шинкуем полукольцами лук и обжариваем его в разогретом растительном масле пару минут.
  5. Режем тонкими пластинками шампиньоны, забрасываем к луку и готовим, помешивая, пока со сковороды не выпарится жидкость.
  6. В смазанную маслом форму для выпекания помещаем слой мяса, обильно смазываем его соусом, а сверху выкладываем обжаренные грибы с луком.
  7. Помидоры режем кружочками и отправляем к мясу в виде следующего слоя. Солим, перчим и посыпаем тертым сыром.
  8. Отправляем наше мясо по-французски в разогретую духовку и запекаем в течение 30-40 минут. На выходе блюдо покрывается аппетитной золотистой корочкой.
  9. Готовое мясо по-французски делим на количество едоков и подаем с любимым гарниром, овощами и зеленью.

Как приготовить мясо по-французски: проверенный рецепт

Фото pixabay.com/Free-Photos

Попробовав хоть раз нежнейшее мясо по-французски по предложенному рецепту, ваша семья обязательно попросит готовить его чаще, чтобы наслаждаться изысканным вкусом.

Приятного аппетита!

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