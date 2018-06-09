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"Приготовиться к жаре": синоптики дали прогноз погоды на воскресенье

STYLERLIFE        09.06.2018 - 16:35
Фото: Подсолнечник (pixabay.com/Couleur)
Фото: Подсолнечник (pixabay.com/Couleur)

Только в одном регионе ожидаются дожди

В воскресенье, 10 июня, по всей территории Украины будет тепло, местами даже жарко. Об этом сообщает сайт украинского гидрометцентра.

В воскресенье, 10 июня, в большинстве областей Украины будет сухо, тепло, а местами даже жарко. Средняя температура воздуха будет колебаться от 22 до 31 градуса со знаком плюс.

На востоке страны будет сухо. Прохладнее всего будет в Луганской и Донецкой областях. Там синоптики обещают днем от +22 до +25 градусов, а ночью от +13 до +15 градусов.

Комфортной температура будет в Харькове, Сумах и Полтаве. Там температура воздуха будет колебаться от +19 до +24 градусов днем, и от +8 до +13 градусов ночью.

На юге страны будет жарко. Температура воздуха в Запорожье, Николаеве, Херсоне и Одессе прогреется до +31 градуса днем, ночью будет немного прохладнее, от +14 до +17 градусов.

На западе страны будет жарко. Дневная температура в Луцке, Ровно, Тернополе и Ужгороде поднимется до +31 градуса, ночная будет колебаться от +13 до +15 градусов.

В Черновцах, Хмельницком, Ивано-Франковске и Львове днем будет от +27 до +29 градусов. Ночная температура опустится до +14 +16 градусов. Кроме того, в этих городах синоптики обещают дождь.

В центральной части страны будет сухо, дневная температура будет колебаться от +24 до +26 градусов, ночью будет +13 +15 градусов.

В Киеве будет тепло. От +24 до +26 градусов днем и +13 +15 ночью.

Карта погоды (meteo.gov.ua)

Кстати, мы писали о том, что синоптик сообщила, каким областям приготовиться к дождю.

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Теги: погода, прогноз погоды, жара
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