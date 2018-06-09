"Приготуватися до спеки": синоптики дали прогноз погоди на неділю

Тільки в одному регіоні очікуються дощі

У неділю, 10 червня, по всій території України буде тепло, місцями навіть спекотно. Про це повідомляє сайт українського гідрометцентру.

У неділю, 10 червня, в більшості областей України буде сухо, тепло, а місцями навіть спекотно. Середня температура повітря буде коливатися від 22 до 31 градусів зі знаком плюс.

На сході країни буде сухо. Прохолодніше буде в Луганській і Донецькій областях. Там синоптики обіцяють вдень від +22 до +25 градусів, а вночі від +13 до +15 градусів.

Комфортною температура буде в Харкові, Сумах та Полтаві. Там температура повітря коливатиметься від +19 до +24 градусів вдень та від +8 до +13 градусів вночі.

На півдні країни буде спекотно. Температура повітря в Запоріжжі, Миколаєві, Херсоні та Одесі прогріється до +31 градуса вдень, вночі буде трохи прохолодніше, від +14 до +17 градусів.

На заході країни буде жарко. Денна температура в Луцьку, Рівному, Тернополі та Ужгороді підніметься до +31 градуса, нічна коливатиметься від +13 до +15 градусів.

У Чернівцях, Хмельницькому, Івано-Франківську та Львові вдень буде від +27 до +29 градусів. Нічна температура опуститься до +14 +16 градусів. Крім того, в цих містах синоптики обіцяють дощ.

В центральній частині країни буде сухо, денна температура коливатиметься від +24 до +26 градусів, вночі +13 +15 градусів.

В Києві буде тепло. Від +24 до +26 градусів, вдень +13 +15 вночі.

Карта погоди (meteo.gov.ua)

До речі, ми писали про те, що синоптик повідомила, яким областях приготуватися до дощу.

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