"Приложите подорожник и подуйте": пользователи сети по-злому пошутили над Супрун

Фото: Уляна Супрун (kmu.gov.ua)

И. о. министра здравоохранения Украины убеждена, что подобные шутки используют противники изменений

Уляна Супрун, которая часто публикует различные советы медицинского характера на своей странице в Facebook, недавно рассказала, что над ней сыграли злую шутку. Так, пользователи сети разместили ненастоящие скриншоты ее публикаций с шутливыми советами на медтематику.

Фото: (facebook.com/ulanasuprun)

Исполняющая обязанности министра пояснила, что в соцсетях часто распространяют лживую информацию, подавая ее как якобы ее сообщение.

"Все, что публикуется на моей странице, можно найти на моей странице. Если видите подозрительных скриншоты вроде этих — обязательно проверяйте первоисточник", — пишет Супрун.

И. о. министра здравоохранения также считает, что помимо очевидной пользы соцсетей, в них также имеется много мусора, которому доверять не стоит.

"Даже когда хотите просто пошутить не забывайте, что это может быть использовано противниками изменений. В таких случаях под дезинформацию больше подпадают люди, которые не следят за официальным профилем и верят, что перед ними скриншот настоящего сообщения", — считает она.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/ulanasuprun

Напомним, что Супрун развеяла мифы о высоком давлении.

Видео: (video.rbc.ua)