"Прикладіть подорожник і подуйте": користувачі мережі по-злому пожартували над Супрун

Фото: Уляна Супрун (kmu.gov.ua)

В. о. міністра охорони здоров'я України переконана, що подібні жарти використовують противники змін

Уляна Супрун, яка часто публікує різні поради медичного характеру на своїй сторінці в Facebook, нещодавно розповіла, що над нею зіграли злий жарт. Так, користувачі мережі розмістили несправжні скріншоти її публікацій з жартівливими радами на медтематику.

Фото: (facebook.com/ulanasuprun)

Виконуюча обов'язки міністра пояснила, що в соцмережах часто поширюють брехливу інформацію, подаючи її як нібито її повідомлення.

"Усе, що публікується на моїй сторінці можна знайти на моїй сторінці. Якщо бачите підозрілі скріншоти на кшталт цих — обов'язково перевіряйте першоджерело", — пише Супрун.

В. о. міністра охорони здоров'я також вважає, що крім очевидної користі соцмереж, у них також є багато сміття, якому довіряти не варто.

"Навіть коли хочете просто пожартувати не забувайте, що це може бути використано противниками змін. У таких випадках під дезінформацію більше підпадають люди, які не слідкують за офіційним профілем і вірять, що перед ними скріншот цього повідомлення", — вважає вона.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/ulanasuprun

Нагадаємо, що Супрун розвіяла міфи про високому тиску.

Відео: (video.rbc.ua)