Пришел на выборы без паспорта: что делать и как голосовать

В Украине 25 октября пройдут местные выборы, на которых украинцы будут выбирать мэров городов, голов сельсоветов и поселков, а также депутатов. Для того чтобы совершить свой выбор украинцы должны прийти на избирательные участки с ID-картами или бумажными паспортами-книжечками. Смогут ли украинцы проголосовать без паспорта – читайте в материале Styler.

Проголосовать без паспорта в Украине будет практически невозможно. Те, у кого есть документы в приложении "Дія", смогут обойтись без паспорта только на тех участках, где будут стоять технический устройства. Однако, как сообщила секретарь избирательной комиссии Елена Гатауллина, на данный момент ни на одном участке таких устройств нет. Она добавила в комментариях, что это связано со сложностями технического обеспечения.

Она отметила, что для получения бюллетеня избирателя придется снять маску, чтобы член УИК мог установить личность.

"При проверке паспорта, страницу с местом регистрации члену УИК проверять не нужно, так как избирательный адрес – это не всегда адрес места регистрации. Отсутствие в паспорте фотографии, которую нужно поменять в 25/45 лет – не является причиной для отказа выдать бюллетень", - написала секретарь на своей странице в Facebook.

Она порекомендовала украинцам идти на избирательные участки с паспортом-книжечкой или ID-картой. В комментариях к посту она также добавила, что в кодексе указано, что гражданин Украины может воспользоваться временным свидетельством гражданина.

"Бюллетени выдают члены УИК, и в кодексе четко написано всего два вида документов, на основании которых можно получить бюллетени. Паспорт гражданина Украины (книжечка/ID-карта) или временное удостоверение гражданина. К сожалению, справок там нет (ст.8 ИК)", - написала Гатауллина.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве объяснили правила голосования украинцев во время пандемии.

А также рассказывали о том, как могут проголосовать 25 октября украинцы, которые находятся на самоизоляции.