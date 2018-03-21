"Пришлось ждать": о трудностях со сроками захоронения людей, умерших на выходных

Правоохранители объяснили процесс новых правил захоронения

В Харькове из-за новых правил захоронения возникают трудности со сроками похорон людей, умерших на выходных. Об этом рассказал сын умершего в воскресенье человека Алексей Кушка в комментарии "Цензор.НЕТ" .

В связи с изменениями в Уголовном процессуальном кодексе Украины, известными как "поправки Лозового", у родственников возникают проблемы с захоронением близких.

В Харькове в воскресенье, 19 марта, умер 69-летний отец Алексея - Анатолий Кушка. Мужчина ушел из жизни дома у сына.

Несколько недель назад у Анатолия Кушки диагностировали рак желудка четвертой стадии. Ему сделали операцию, однако спасти мужчину не удалось.

Родственники утверждают, что у них была выписка из больницы и результаты анализов. Отца успели поставить на учет у терапевта, онколога районной поликлиники и вскоре должны были поставить на учет в областном онкодиспансере.

"Мы позвонили 103, приехали врачи и вызвали полицию, так положено. Пока мы ее ждали, с нами начали связываться из похоронных бюро. Впоследствии приехал следователь, сказал, если нам не дадут справку о смерти из поликлиники, то нужно везти в морг, затем делать в суд запрос на проведение судмедэкспертизы, и только потом мы получим справку о причине смерти, которая дает право на захоронение", - рассказал Алексей.

"А поскольку отец умер в воскресенье, то пришлось ждать до понедельника. Следователь получила расписанное дело только в понедельник, в 10:15 утра. Документы в суд пришли после 12:00. Судьи мы вообще не видели, только к концу дня судья рассмотрел запрос следователя. Вчера получили справку о смерти, чтобы подать ее на кладбище. А для выдачи тела из морга нужно было получить разрешение в прокуратуре. Это поставлено на поток, справку в прокуратуре мы получили за 10 минут", - сказал он, добавив, что речь идет об управлении полиции, прокуратуры и райсуда Московского района Харькова.

По словам сына погибшего, в морг тело забрали в день смерти, в воскресенье. Экспертиза проводилась за счет родственников умершего, стоимость - 1500 грн. А чек о стоимости экспертизы и услуги ритуальной службы родственникам умершего не выдавали.

"Мы такие не одни, потому что многие люди из-за того, что родные умерли на выходных, потеряли сутки. Поэтому все ждали назначения экспертиз судьями", - добавил он.

Алексей заверил, что не было никаких намеков на коррупцию со стороны следователя, прокурора и судьи.

Начальник следственного управления ГУ НП Харьковской области Сергей Чиж объяснил, что в данном случае следователь обратился в суд с ходатайством о назначении экспертизы законно, поскольку Кушка умер не у себя дома. Уголовно-процессуальный кодекс трактует это как неочевидные условия смерти.

"Я считаю, что в данном случае следователем решение было принято законно. В данном случае человек умер в условиях неочевидности, поскольку находился дома у своего сына. Чтобы опровергнуть факт насильственной смерти, необходимо внести сведения в ЕРДР, чтобы провести расследование", - сказал он.

Начальник следственного управления объяснил процедуру, если человек умирает в условиях неочевидности:

"В целях установления, почему человек находился именно там, мы вносим в Единый реестр досудебных расследований, и проводим расследование для того, чтобы доказать или опровергнуть характер смерти. В случае получения сообщения о смерти человека, независимо, где это было, или в домашних условиях или в больнице, или в условиях неочевидности, обязательно выезжает следственно-оперативная группа и проводит осмотр места происшествия", - рассказал эксперт.

"Если причина смерти непонятна, то немедленно вносятся сведения в Единый реестр досудебных расследований на территории юрисдикции, где это сделано. Далее следователь вносит ходатайство в районный суд, к следственному судье о проведении судебно-медицинской экспертизы", - добавил он.

"После рассмотрения следственным судьей данного вызова следователь немедленно лично везет данное решение суда в бюро судебно-медицинской экспертизы. Немедленно проводится вскрытие трупа судебно-медицинским экспертом и составляется заключение о причине смерти. Если причина смерти не является уголовно наказуемым деянием, а, скажем, это болезнь, то данный вывод следователем направляется в прокуратуру и прокурор дает разрешение на выдачу трупа родственникам для соответствующего захоронения", - отметил правоохранитель.

По словам Чижа, в связи с дополнительной нагрузкой на правоохранительную систему, работу следствия в Харьковской области перевели на круглосуточный режим работы.

"После вступления в действие с 16 марта изменений действующего законодательства в Уголовно-процессуальный кодекс Украины мы как исполнительная ветвь власти выполняем действующее законодательство. Мне пришлось перевести следствие на круглосуточный режим работы. Я понимаю, что рано или поздно следователи зададут вопросы: а когда нам физически отдыхать?" – отметил он.

Любые способы обойти УПК являются незаконными.

"Есть Уголовно-процессуальный кодекс, в котором выписана законная процедура. Я поставил задачу следователям действовать исключительно в рамках действующего УПК", - добавил глава следственного управления.

Напомним, стало известно, как в украинских моргах будут принимать и выдавать тела.

Ранее духовный лидер мусульман высказался об изменениях.