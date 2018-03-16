Новые правила захоронения: стало известно, как в украинских моргах будут принимать и выдавать тела

Эксперт объяснил процесс захоронения

15 марта вступили в силу изменения законодательства, в рамках которых были утверждены новые правила захоронения умерших. Морги не смогут принять тело без проведения судебно-медицинской экспертизы тела, что значительно усложняет процесс не только для правоохранителей, но и для родственников умерших людей.

Теперь вместо назначения судебно-медицинской экспертизы и непосредственно отправки тела в морг, следователь должен внести информацию о произошедшем в Единый реестр досудебных расследований. Об этом рассказал завотделом Одесского областного бюро судмедэкспертизы Борис Яворский в комментарии изданию "Факты".

После этого нужно дождаться назначения процессуального руководителя из прокуратуры, составить ходатайство в суд о назначении СМЭ и согласовать его с процессуальным руководителем, который должен составить сопроводительное письмо.

"И эти документы отвозятся в суд по территориальности юридического адреса правоохранительного органа. Следственный судья в установленный срок до трех дней рассматривает это ходатайство и, если оно оформлено правильно, удовлетворяет его, назначая экспертизу", - рассказал Яворский.

"Если же ходатайство не соответствует п. 2 ст. 244 УПК, следственный судья возвращает ходатайство с отказом, после чего все начинается вновь", - отметил он.

Как и где будет храниться тело усопшего, законодатели пока не определили.

"Поскольку судебно-медицинские морги не могут принимать труп без положенной документации, предполагается, видимо, что мертвое тело все это время продолжает лежать и разлагаться на месте его обнаружения", - сказал Яворский изданию.

В издании отметили, что некоторых умерших все же можно будет хоронить и без такого разрешения.

"Если покойному было 80—90 лет и он умер дома под присмотром врача, тело вряд ли придется отправлять на экспертизу. В таком случае необходимые для погребения документы оформляют правоохранители, медучреждения и органы регистрации гражданского состояния", – объяснили издании со ссылкой на замначальника Главного следственного управления Нац­полиции Украины Максима Цуцкиридзе.

Ранее сообщалось, что в Украине вступают в силу новые правила захоронения.

Кстати, духовный лидер мусульман высказался о новых правилах похорон.