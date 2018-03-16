Нові правила поховання: стало відомо, як в українських моргах будуть приймати і видавати тіла

Експерт пояснив процес поховання

15 березня набули чинності зміни до законодавства, в рамках яких були затверджені нові правила поховання померлих. Морги не зможуть прийняти тіло без проведення судово-медичної експертизи тіла, що значно ускладнює процес не тільки для правоохоронців, але і для родичів померлих людей.

Тепер замість призначення судово-медичної експертизи і безпосередньо відправки тіла в морг, слідчий повинен внести інформацію про події до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це розповів заввідділом Одеського обласного бюро судмедекспертизи Борис Яворський в коментарі виданню "Факти".

Після цього потрібно дочекатися призначення процесуального керівника з прокуратури, скласти клопотання до суду про призначення СМЕ і погодити його з процесуальним керівником, який повинен скласти супровідний лист.

"І ці документи відвозяться в суд за територіальністю юридичної адреси правоохоронного органу. Слідчий суддя у встановлений термін до трьох днів розглядає це клопотання і якщо воно оформлено правильно, задовольняє його, призначаючи експертизу", - розповів Яворський.

"Якщо клопотання не відповідає п. 2 ст. 244 КПК, слідчий суддя повертає клопотання з відмовою, після чого все починається знову", - зазначив він.

Як і де буде зберігатися тіло покійного, законодавці поки не визначили.

"Оскільки судово-медичні морги не можуть приймати труп без належної документації, передбачається, мабуть, що мертве тіло весь цей час продовжує лежати і розкладатися на місці його виявлення", - сказав виданню Яворський.

У виданні відзначили, що деяких померлих все ж можна буде ховати і без такого дозволу.

"Якщо покійному було 80-90 років, і він помер вдома під наглядом лікаря, тіло навряд чи доведеться відправляти на експертизу. У такому разі необхідні для поховання документи оформляють правоохоронці, медичні установи і органи реєстрації громадянського стану", – пояснили виданні з посиланням на заступника начальника Головного слідчого управління Нацполіції України Максима Цуцкірідзе.

Раніше повідомлялося, що в Україні набувають чинності нові правила поховання.

До речі, духовний лідер мусульман висловився про нові правила похорону.