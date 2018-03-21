"Довелося чекати": про труднощі зі строками поховання людей, померлих на вихідних

Правоохоронці пояснили процес нових правил поховання

У Харкові через нові правила поховання виникають труднощі з термінами похорон людей, померлих на вихідних. Про це розповів син померлої в неділю людини Олексій Кушка в коментарі "Цензор.НЕТ" .

У зв'язку із змінами у Кримінальному процесуальному кодексі України, відомими як "поправки Лозового", у родичів виникають проблеми з похованням близьких.

У Харкові в неділю, 19 березня, помер 69-річний батько Олексія - Анатолій Кушка. Чоловік пішов з життя будинку у сина.

Кілька тижнів тому у Анатолія Кушки діагностували рак шлунка четвертої стадії. Йому зробили операцію, однак врятувати чоловіка не вдалося.

Родичі стверджують, що у них була виписка з лікарні та результати аналізів. Батька встигли поставити на облік у терапевта, онколог районної поліклініки й незабаром повинні були поставити на облік в обласному онкодиспансері.

"Ми зателефонували 103, приїхали лікарі і викликали поліцію, так годиться. Поки ми її чекали, з нами почали зв'язуватися з похоронних бюро. Згодом приїхав слідчий, сказав, якщо нам не дадуть довідку про смерть з поліклініки, то потрібно везти в морг, потім робити в суд запит на проведення судмедекспертизи, і тільки потім ми отримаємо довідку про причину смерті, яка дає право на поховання", - розповів Олексій.

"А оскільки батько помер в неділю, то довелося чекати до понеділка. Слідча отримала розписану справу тільки в понеділок, о 10:15 ранку. Документи в суд прийшли після 12:00. Судді ми взагалі не бачили, тільки до кінця дня суддя розглянув запит слідчого. Вчора отримали довідку про смерть, щоб подати її на кладовище. А для видачі тіла з моргу потрібно було отримати дозвіл у прокуратурі. Це поставлено на потік, довідку у прокуратурі ми отримали за 10 хвилин", - сказав він, додавши, що мова йде про управління поліції, прокуратури і райсуду Московського району Харкова.

За словами сина загиблого, у морзі тіло забрали в день смерті, в неділю. Експертиза проводилася за рахунок родичів померлого, вартість - 1500 грн. А чек про вартість експертизи та послуги ритуальної служби родичам померлого не видавали.

"Ми такі не одні, тому що багато людей через те, що рідні померли на вихідних, втратили добу. Бо всі чекали призначення експертиз суддями", - додав він.

Олексій запевнив, що не було ніяких натяків на корупцію з боку слідчого, прокурора і судді.

Начальник слідчого управління ГУ НП Харківської області Сергій Чиж пояснив, що в даному випадку слідчий звернувся до суду з клопотанням про призначення експертизи законно, оскільки Кушка помер не у себе вдома. Кримінально-процесуальний кодекс трактує це як неочевидні умови смерті.

"Я вважаю, що в даному випадку слідчим рішення було прийнято законно. В даному випадку людина померла в умовах неочевидності, оскільки знаходилася вдома у свого сина. Щоб спростувати факт насильницької смерті, необхідно внести відомості до ЄРДР, щоб провести розслідування", - сказав він.

Начальник слідчого управління пояснив процедуру, якщо людина вмирає в умовах неочевидності:

"В цілях встановлення, чому людина знаходилася саме там, ми вносимо в Єдиний реєстр досудових розслідувань, і проводимо розслідування для того, щоб довести або спростувати характер смерті. У разі отримання повідомлення про смерть людини, незалежно, де це було, або в домашніх умовах або в лікарні, або в умовах неочевидності, обов'язково виїжджає слідчо-оперативна група, яка проводить огляд місця події", - розповів експерт.

"Якщо причина смерті незрозуміла, то негайно вносяться відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань на території юрисдикції, де це зроблено. Далі слідчий вносить клопотання в районний суд, до слідчого судді про проведення судово-медичної експертизи", - додав він.

"Після розгляду слідчим суддею даного виклику слідчий негайно особисто везе дане рішення суду в бюро судово-медичної експертизи. Негайно проводиться розтин трупа судово-медичним експертом та складається висновок про причини смерті. Якщо причина смерті не є кримінально караним діянням, а, скажімо, це хвороба, то даний висновок слідчим направляється в прокуратуру і прокурор дає дозвіл на видачу трупа родичам для поховання", - зазначив правоохоронець.

За словами Чижа, у зв'язку з додатковим навантаженням на правоохоронну систему, роботу слідства в Харківській області переведено на цілодобовий режим роботи.

"Після вступу в дію з 16 березня змін чинного законодавства у Кримінально-процесуальний кодекс України ми як виконавча гілка влади виконуємо чинне законодавство. Мені довелося перевести слідство на цілодобовий режим роботи. Я розумію, що рано чи пізно слідчі поставлять питання: а коли нам фізично відпочивати?" – зазначив він.

Будь-які способи обійти КПК є незаконними.

"Є Кримінально-процесуальний кодекс, в якому виписана законна процедура. Я поставив завдання слідчим діяти виключно в рамках чинного КПК", - додав глава слідчого управління.

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