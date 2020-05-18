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ПриватБанк начал урезать лимиты на картах: что произошло

STYLERЖизнь    18.05.2020 - 16:39
ПриватБанк начал урезать лимиты на картах: что произошло
Приватбанк начал урезать лимиты (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В Приватбанке объяснили, почему украинцам начали ограничивать кредитные средства

ПриватБанк в условиях карантина в Украине начал регулировать кредитных лимитов по картам клиентов. Для каждого пользователя кредитный лимит стали устанавливать индивидуально. Однако у многих лимиты ограничили в разгар карантина. Как объяснили в ПриватБанке, регулировка лимита связана с интересами самого клиента, так как в условиях вынужденного простоя в карантине многие могут залезть в такие долги, которые выплатить не смогут.

Как объяснил руководитель регионального киевского пресс-центра ПриватБанка Александр Жильцов, банк будет регулировать объемы кредитования для населения на том уровне, который для большинства заемщиков будет доступным и по силам, пишет издание Gsminfo.

Как добавил Жильцов, на размер кредитного лимита и программ рассрочки влияет много факторов, а в частности:

  • Экономическая ситуация в нашей стране
  • Кредитная история заемщиков
  • Сколько они использовали кредитных средств в течение последнего полугодия.
  • Просрочки платежей - было оно или нет.
  • Количество и объем кредитов в других банках.

Кроме того, на данный момент штрафы и пеня в случае просрочки не начисляется. И ПриватБанк может предложить клиенту индивидуальную программу реструктуризации или кредитные каникулы.

Напомним, ранее мы писали о том, что Приватбанк попал в неприятную ситуацию со списанием средств.

Автор: Маруся Счастливая

Теги Новости Украины ПриватБанккредит
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