Приятель-медик помог экс-регионалу Святашу спрятаться в больнице от следствия: что известно

Дмитрий Святаш (фото: УНИАН)

Святаш обзавелся справкой о том, что находится на стационарном лечении, на следующий день после оглашения подозрения от прокуратуры

Экс-нардеп Дмитрий Святаш по странному стечению обстоятельств оказался на больничной койке сразу после предъявления ему подозрения о краже $100 млн у "УкрСиббанка". А медики, подписавшие справку о тяжелых сердечных болезнях бывшего "регионала", рискуют стать соучастниками мошенничества.

8 октября прокуратура Киева уведомила о подозрении народного депутата Украины четвертого-восьмого созывов и одновременно одного из бенефициаров автокорпорации АИС Дмитрия Святаша в рамках уголовного производства о завладении средствами "УкрСиббанка" на сумму более 1,1 млрд грн. Уже 9 октября Святаш обзаводится справкой о том, что находится на стационарном лечении в Национальном институте терапии им Л.Т. Малой НАМН Украины.

"Острый коронарный синдром. Гипертоническая болезнь II степени. Риск очень высокий", - сказано в справке о госпитализации от 9 октября, которая была выдана Святашу.

Справка, выданная Святашу

Примечательно, что медицинское учреждение в должности главврача возглавляет бывший политический соратник владельца автокорпорации АИС по "Партии Регионов" Александр Беловол, провалившийся, как и его приятель Святаш, на прошедших выборах на одном из мажоритарных округов Харьковской области. Бывший первый заместитель главы Минздрава Беловол многократно оказывался в эпицентре коррупционных скандалов вокруг закупки медикаментов, из-за которых умирали люди.

"Бесплатную некачественную вакцину пациентам продавали, как французскую. "Сэкономленные" деньги шли в карман самому Александру Николаевичу и его окружению. Схема Беловола оказалась смертоносной. В 2009 году в Донецкой и Запорожской областях от вакцинации скончались 3 младенца", - напоминают журналисты "Антикора" о прошлом соратника Дмитрия Святаша, который теперь якобы помогает своему политическому соратнику скрыться от следствия в стенах своего медицинского учреждения.

Наворованное на закупках "левых" медикаментов Беловол легализировал, получив почти 4 млн грн в качестве подарка от своей 83-летней тети-пенсионерки, а также успел обзавестись элитным жильем в Киеве и в Харьковской области. Помогая Святашу избежать уголовного преследования, Беловол подставляет медиков, подписавших справку о сердечных болезнях крепкому спортивному владельцу АИС: ведь за подделку справок должностные лица могут "схлопотать" до трех лет лишения свободы, если этот поддельный документ будет использован для затягивания следствия - подписанты справки становятся соучастниками мошенничества с возможностью тюремного заключения до 12 лет. Самому же Дмитрию Святашу за умышленное использование "липовой" справки также "светит" до двух лет лишения свободы.

По мнению журналистов, воспользовавшись медицинской справкой для затягивания следствия, Дмитрий Святаш может покинуть пределы Украины, хотя ранее ему решением суда по ходатайству кредитора было запрещено покидать пределы страны (впоследствии экс-регионалу удалось отменить этот запрет, а молодая супруга совладельца АИС Анжелика Святаш хвасталась в соцсетях будущей семейной поездкой с мужем в Монако).

Во время досудебного следствия по делу о краже средств кредиторов Прокуратурой Киева установлено, что бывший народный депутат Украины IV, V, VI, VII, VIII созывов Дмитрий Святаш в 2008-2018 гг., действуя как организатор преступления, по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний АИС мошенническим путем завладел денежными средствами, полученными от АО "УкрСиббанк" на основании кредитных договоров, чем нанес ущерб этому банковскому учреждению на сумму более 1,1 млрд грн.

Много лет Святаш использовал свое присутствие в украинском парламенте для противостояния кредиторам.