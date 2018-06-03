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Пробег под каштанами: Виталий Кличко открыл 26-ю ежегодную благотворительную акцию

STYLERLIFE        03.06.2018 - 15:05
Фото: (kiev.klichko.org)
Фото: (kiev.klichko.org)

Мэр Киева пробежал полный маршрут спортивной благотворительной акции

Мэр Киева Виталий Кличко открыл и принял участие в 26-м благотворительном "Пробеге под каштанами". Мероприятие состоялось под лозунгом "Бегу ради маленьких сердец". Об этом сообщается на сайте kiev.klichko.org.

Сообщается, что Кличко принимает участие в благотворительной акции "Пробега под каштанами" не впервые.

"Это хорошо, что в таких акциях участвует большое количество киевлян. В этом году в пробеге присоединилась рекордное количество приверженцев здорового и бодрого образа жизни — более 13 000 человек", — сказал он.

"Мне — и как мэру, и как спортсмену приятно, что Киев становится более спортивным, более активным", — добавил Кличко.

Фото: (kiev.klichko.org)

Благотворительная организация собирает средства на спасение новорожденных с пороками в развитии сердца. Деньги пойдут на приобретение необходимого оборудования для Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.

"Только в прошлом году благотворительный "Пробег под каштанами" собрал 1 500 000 гривен, за которые приобрели необходимое оборудование. И спасли не одну детскую жизнь ", — подчеркнул мэр столицы.

Кличко отметил, что Пробег дает возможность продемонстрировать свою активность и неравнодушие не только профессиональным спортсменам, но и всем жителям столицы всех возрастов — от детей до пожилых людей и инвалидов.

Фото: (kiev.klichko.org)

"Я горжусь тем, что Киев имеет имидж спортивного города и каждый год в столице проходит много спортивных соревнований, в том числе и международного уровня", — подчеркнул Кличко.

Мэр также отметил, что неделю назад администрация на высшем уровне приняла гостей финала Лиги чемпионов УЕФА. Осенью в Киеве ожидается 56 Конгресс Всемирного боксерского совета (WBC). Кличко заверил, что как мэр Киева делает все возможное, чтобы как можно больше крупных спортивных событий происходило в столице.

Также после пробега мэр вручит награды участникам забега. Всего в программе 5 забегов: для спортсменов, забег мужественных, пробег в ходунках, детский забег и благотворительный.

Напомним, что недавно Кличко поблагодарил сотрудников коммунальных служб за оперативную уборку после Лиги чемпионов.

Видео: video.rbc.ua

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Теги: Виталий Кличко, благотворительность, мэр, благотворительная акция, пробег
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