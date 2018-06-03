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Пробіг під каштанами: Віталій Кличко відкрив 26-ту щорічну благодійну акцію

STYLERLIFE        03.06.2018 - 15:05
Фото: (kiev.klichko.org)
Фото: (kiev.klichko.org)

Мер Києва пробіг повний маршрут спортивної благодійної акції

Мер Києва Віталій Кличко відкрив і взяв участь в 26-му благодійному "Пробігу під каштанами". Захід відбувся під гаслом "Біжу заради маленьких сердець". Про це повідомляється на сайті kiev.klichko.org.

Повідомляється, що Кличко бере участь у благодійній акції "Пробіг під каштанами" не вперше.

"Це добре, що в таких акціях бере участь велика кількість киян. В цьому році до пробігу долучилася рекордна кількість прихильників здорового та бадьорого способу життя — понад 13 000 чоловік", — сказав він.

"Мені — і як мерові, і як спортсмену приємно, що Київ стає більш спортивним, більш активним", — додав Кличко.

Фото: (kiev.klichko.org)

Благодійна організація збирає кошти на порятунок новонароджених з вадами розвитку серця. Гроші підуть на придбання необхідного обладнання для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

"Тільки в минулому році благодійний "Пробіг під каштанами" зібрав 1 500 000 гривень, за які придбали необхідне обладнання. І врятували не одне дитяче життя", — підкреслив мер столиці.

Кличко зазначив, що Пробіг дає можливість продемонструвати свою активність і небайдужість не тільки професійним спортсменам, але й усім жителям столиці різного віку — від дітей до літніх людей та інвалідів.

Фото: (kiev.klichko.org)

"Я пишаюся тим, що Київ має імідж спортивного міста і кожного року в столиці проходить багато спортивних змагань, у тому числі і міжнародного рівня", — підкреслив Кличко.

Мер також зазначив, що тиждень тому адміністрація на вищому рівні прийняла гостей фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Восени в Києві очікується 56 Конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC). Кличко запевнив, що як мер Києва робить все можливе, щоб якомога більше великих спортивних подій відбувалося в столиці.

Також після пробігу мер вручить нагороди учасникам забігу. Всього в програмі 5 забігів: для спортсменів, забіг мужніх, пробіг в ходунках, дитячий забіг і благодійний.

Нагадаємо, що нещодавно Кличко подякував співробітників комунальних служб за оперативне прибирання після Ліги чемпіонів.

Відео: video.rbc.ua

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Теги: Виталий Кличко, благодійність, мэр, благотворительная акция, пробег
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