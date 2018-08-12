"Проблема есть": озвучена причина массового увольнения из армии Украины

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Отток военных находится на уровне 20-30%

Сегодня есть существенная проблема, связанная с уходом военнослужащих из армии. Об этом сообщил военный эксперт Юрий Бутусов, передают "Факты".

"В настоящее время на фронте некомплект, который оценивается в 20−30%. Проблема есть. Уход людей из армии — как раз и есть главная проблема", - сказал он.

Более того, Бутусов озвучил несколько причин, по которым могла сложится подобная ситуация.

"Во-первых, это изменения в законодательстве, в соответствии с которыми разорвать контракт с ВСУ стало намного проще. Во-вторых в армии по-прежнему процветает бюрократия. Мотивировать военных, служащих в «идиотских условиях» — сложно, ведь в армии по-прежнему считается одним из главных нарушений то, что на имуществе отсутствует бирка. Или не составлен очередной план по повышению боеготовности", - сказал он.

Не менее важным фактором, по словам эксперта, является и зарплата военных.

"Они ведь чем занимаются в свободное время? Уборки, бесконечные подметания. За семь тысяч? Да на гражданке, можно заработать такие же деньги, скажем, охраняя супермаркет. Так там хотя бы понимаешь, чем ты занимаешься и какая от тебя польза", - подчеркнул он.

Также среди факторов, утверждает эксперт, есть отсутствие активных боевых действий на Донбассе.

Напомним, в среду, 8 августа в зоне ООС погиб военнослужащий 24-ой отдельной механизированной бригады Дмитрий Украинский с позывным "Шубин".

Напоминаем также, что в сети рассказали историю военного санинструктора.

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