"Маме сказал, что поехал на полигон": в сети рассказали историю военного санинструктора

Фото: mil.gov.ua

Боец находится на фронте с первых месяцев войны

В сети рассказали историю защитника Украины, санинструктора 53-й бригады с позывным "Ливси". Об этом говорится в сообществе "Вернись живым" в Facebook.

Военный рассказал, как оказался на фронте, а также, как сначала скрывал от мамы то, что воюет на Донбассе.

"В личных "архивах" едва ли не каждого второго бойца найдется история о сокрытии правды от мамы. А также, конечно, история разоблачения. Взрослые и смелые мужчины при некоторых обстоятельствах превращаются в ребят-школьников, что придумывают "полигоны" и "обучение" в "глубоком тылу", - отметили в сообществе.

Медик "Ливси" - один из тех, кто хотел уберечь маму от лишних волнений.

"Когда я сюда пошел, маме говорил, что поехал на полигон, типа, не волнуйся. "А что там у вас стреляет?". "Это обучение!" 2014 год почти закончился, и IСTV поймали меня! Я только выхожу из блиндажа – они мне микрофон: "У вас, говорят, было двое "300-х?" Понял, что я "спалился". Вечером мама звонит – болтаем о чем-то, а потом говорит: "Так где ты есть". "На полигоне". "На каком? В субботу-воскресенье я приеду!". "И ты не приедешь, мы сейчас заняты, туда-сюда". "Ану рассказывай! Я тебя видела по телевизору! Зачем ты врешь? Я же чувствовала!" – рассказывает боец.

"Ливси" воюет с первых дней войны. Позывной свой получил не сразу. Его передал другой "Доктор Ливси", который освобождался в 2015-ом. У бойца нет медицинского образования, но это компенсируется опытом работы под огнем – даже профессиональные врачи признают, что в определенных моментах он способен на то, на что не способны они. Сейчас "Ливси" несет стражу под Новотошковским.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

"Есть хорошая фраза: мы не боги. Мы делаем то, что можем. Не надо нас обвинять. Иногда пишут: "О, я за вас, медиков, ногу потерял!". Говорю, пождите: мы спасли жизнь. То, что могли на тот момент. Случаются и приятные моменты. Мы вывозить "300-го", и у него был неправильно наложен жгут. И мы доехать не могли, потому что был очень сильный обстрел. И когда мы его вытащили, прошло много времени. Из-за то, что жгут неправильно наложили, нога начала отмирать – пережали нерв... Кровь все равно шла... Я это увидел – бегом его перемотал. Проверил мелкие ранения. И уже позже, когда я шел в магазин, он мне сказал: "Спасибо!". А я же всех не могу помнить. Говорю: "За что?". "За то, что спас ногу и меня!". Так приятно стало!.. Не надо денег, не надо ничего, лишь услышать медику "спасибо", - делится размышлениями о своей службе военный.

Боец говорит, что самое тяжелое – это терять солдат, которым не можешь помочь.

"2014-15-й годы – тогда было труднее. И травмированные, и "300-е", и "200-е" - и вывозили, и закрывали глаза... много слов, которые передать нельзя, военный говорит тебе перед смертью... Это немножко... как бы сказать... щекочет... потому что ты ничего не можешь сделать", - с грустью вспоминает санинструктор.

Фото: "Ливси" (facebook.com/backandalive)

Мужчина признается, что сначала винил себя, если раненые, которых он пытался спасти, погибали.

"Когда везли "300-го", и он погиб, я впервые очень принял к сердцу, сразу полезли мысли – а вдруг что-то неправильно сделал, а вдруг через меня. Потом врач подошел ко мне, говорит: "Ты к сердцу не бери, ты сделал все, что мог. Все остальное зависит не от нас".

Сейчас "Ливси" хочет уйти на отдых, но не может оставить свою бригады без замены и хочет подготовить себе преемника.

"Я закончил в ноябре прошлого года. Сказал: "Больше нет". Мне говорят: "Останься еще. Создай экипажи, передай навыки!". За полгода я не смог передать. Я еще подписал на полгода, чтобы передать все и уйти спокойно. Потому что здесь еще остаются люди, которых я очень давно знаю. Я буду спокоен, когда здесь будут два нормальных экипажи. Тогда смогу спокойно уйти", - рассуждает он.

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