"Проблема є": озвучено причину масового звільнення з армії України

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Відтік військових знаходиться на рівні 20-30%

Сьогодні є суттєва проблема, пов'язана з відтоком військовослужбовців з армії. Про це повідомив військовий експерт Юрій Бутусов, передають "Факти".

"В даний час на фронті некомплект, який оцінюється в 20-30%. Проблема є. Відхід людей з армії — як раз і є головна проблема", - сказав він.

Більш того, Бутусов озвучив кілька причин, по яким могла складеться така ситуація.

"По-перше, це зміни в законодавстві, згідно з якими розірвати контракт із ЗСУ стало набагато простіше. По-друге, в армії, як і раніше процвітає бюрократія. Мотивувати військових, службовців «ідіотських умовах» — складно, адже в армії, як і раніше вважається одним з головних порушень те, що на майні відсутня бірка. Або не складено черговий план з підвищення боєготовності", - сказав він.

Не менш важливим фактором, за словами експерта, є і зарплата військових.

"Вони чим займаються у вільний час? Прибирання, нескінченні підмітання. За сім тисяч? Так на "громадянці", можна заробити такі гроші, скажімо, охороняючи супермаркет. Так там хоча б розумієш, чим ти займаєшся і яка від тебе користь", - підкреслив він.

Також серед факторів, стверджує експерт, є відсутність активних бойових дій на Донбасі.

Нагадаємо, в середу, 8 серпня в зоні ООС загинув військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади Дмитро Український з позивним "Шубін".

Нагадуємо також, що в мережі розповіли історію військового санінструктора.

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