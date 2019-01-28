Прокололи глаз в садике: инцидент получил продолжение

Воспитательница хотела оплатить лечение девочки

Трехлетняя девочка Мирослава, которой 24 января в садике в Днепре во время драки между детьми ударили карандашом в глаз, четвертый день находится в детском отделении областной клинической офтальмологической больницы под присмотром врачей. Мама травмированного ребенка Дарья Меличева рассказала, что всю малышка плакала и кричала от боли, передает "КП в Украине".

По ее словам, воспитатель садика Марина Кротова заверила, что ничего с ребенком не произошло, и при ней обрабатывала ранку на глазу хозяйственным мылом. Женщина считает, что она таким образом пыталась замаскировать припухлость.

Мирослава сказала своей маме, что ее ударила карандашом другая девочка, и все дети это подтвердили.

"Но никто из руководства, да и медсестра, не был об этом оповещен. Нас убедили, что ранение внешнее", - сообщила женщина.

Уже дома Дарья стала обрабатывать синяк мазью, и ближе в ночи глаз начал сильно распухать - девочка плакала фиолетовыми слезами.

Утром родители отвезли ребенка в больницу, и медики извлекли из глаза осколок грифеля, после чего отправили девочку в офтальмологическую больницу.

Фото: Facebook/"Образование Приднепровья"

Заведующая детским отделением областной офтальмологической больницы Ирина Тарнопольская рассказала, что у Мирославы травма поверхностной оболочки правого глаза. Ургентно была проведена первичная хирургическая обработка, травму ушили, и в данный момент девочка получает антибактериальное и противовоспалительное лечение.

Врачи отметили позитивную динамику, но девочка пробудет в больнице еще несколько дней.

Отмечается, что если бы ребенку вовремя оказали первую помощь, необходимомти в проведении операции бы не было.

Мирослава призналась, что уже не обижается на девочку Настю, которая и попала карандашем ей в глаз, а также рассказала, что очень хочет вернуться в садик.

Мама пострадавшего ребенка сильно возмущена поведением воспитательницы, которая не только оставила детей без присмотра, но и попыталась скрыть произошедшее. Кстати, когда Мирослава была в больнице, воспитательница написала ее маме сообщение о том, что хочет компенсировать лечение и попросила скинуть номер карточки.

"Но денег нам не надо. Я просто хочу, чтобы ее больше не подпускали к детям... Хочу, чтобы ее уволили, чтобы она больше не могла работать с детьми, ведь на месте моей дочери мог оказаться другой ребенок", - подчеркнула Дарья Меличева.

Сегодня, 28 января, воспитательница Марина Кротова написала заявление об уходе по собственному желанию.

В детском садике ведется внутренне служебное расследование.

Как сообщалось ранее, недавно во Львове в детском саду № 153 отравились 10 детей. При этом один ребенок госпитализирован.

Также мы писали о том, что в Одессе одна из мам сняла на видео разговор няни в младшей группе детского сада с воспитанниками, в котором женщина употребила по отношению к ребенку слово "дебил".