В пролете: названы самые проблемные аэропорты Украины

Фото: Авиаперевозки в Украине (iev.aero)

Полосы также в довольно плохом состоянии и требуют значительных инвестиций со стороны государства, говорит эксперт

Сейчас стали чаще поднимать вопрос реконструкции старых аэропортов в Украине, или же строительства новых. Авиационный эксперт Богдан Долинце в комментарии для Styler назвал украинские аэропорты, которые больше всего нуждаются в реконструкции.

"Если говорить об аэропорте как о инфраструктурном объекте, то и опыт Турции и Польши говорит, что локальные аэропорты важны и нужны. Где и сколько их надо – это вопрос государственного уровня. Государство должно определиться, какую мы развиваем авиацию – малую, большую, близкие или дальние перелеты", - констатирует он.

По его словам, надо определиться, сколько у нас и в каких городах есть пассажиры, которые готовы тратить средства на авиаперевозки, и тогда вкладывать средства в инфраструктуру, говорит эксперт.

"Большинство аэропортов в Украине – это бывшие советские аэропорты. Они, к сожалению, часто не соответствуют многим современным требованиям. И стоимость затрат для реконструкции такого объекта в долгосрочной перспективе можно даже сравнить со строительством нового аэропорта. Полосы также находятся в довольно плохом состоянии и требуют значительных инвестиций со стороны государства. На сегодня практически ни один частный инвестор не готов инвестировать в строительство или ремонт взлетно-посадочных полос. Обычно их восстанавливает или строит государство, а уже другие инфраструктурные объекты аэропортов – такие как терминальный комплекс, гораздо интереснее для инвестора в качестве концессии, потому что генерируют немалые доходы и являются весьма привлекательными", - добавляет он.

Фото: "На сегодня практически ни один частный инвестор не готов инвестировать в строительство или ремонт взлетно-посадочных полос" - эксперт (iev.aero)

Если говорить о состоянии взлетно-посадочных полос, то есть значительный интерес к аэропортам на западной и южной Украине, добавляет он.

"Видно, что длительное время есть попытки создать регулярность рейсов, но это не очень получается у некоторых аэропортов. Сезонный фактор и отсутствие инфраструктуры для зимних и ночных полетов вносят свои коррективы. Например, в аэропорту Ровно. Недавно были получены разрешения на возможность полетов в аэропорт Ужгорода. Вместе с тем, остаются вопросы к состоянию взлетно-посадочных полос в аэропорту Житомира, Хмельницкого, Херсона, Ивано-Франковска", - подчеркивает Богдан Долинце.

Важным вопросом является развитие аэропорта в городе Днепр, вспоминает он.

"Там ключевой вопрос – реконструировать его или строить новый. Те аэропорты, которые находятся в черте городов, очень ограничены в возможности провести какие-то глобальные реконструкции из-за отсутствия свободных земель для развития. Также государство должно решить, что делать с аэропортами, которые находятся в одной зоне охвата. Ведь если есть два, три и больше международных аэропортов рядом друг с другом, то для обычных городов экономически это нецелесообразно", - объясняет эксперт.

Ранее стало известно, что МАУ сделала более жесткими правила перевозки ручной клади с 15 января 2019 года.

Также МАУ сообщила об очередном повышении размера сбора за распечатку посадочного талона в аэропорту с 10 до 15 евро.