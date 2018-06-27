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Проливные дожди: синоптики дали неутешительный прогноз на 28 июня

STYLERLIFE        27.06.2018 - 20:30
Фото: pixabay.com/Free-Photos
Фото: pixabay.com/Free-Photos

Украинцам рассказали, какой погоды ждать на День Конституции

В четверг, 28 июня, на День Конституции в Украине ожидаются ливни и грозы. На востоке помимо осадков синоптики прогнозируют до +36 градусов. Об этом сообщает УНИАН.

Жителей южных регионов местами также ожидают осадки с грозами. Температура до +35 градусов.

На западе Украины будут идти проливные дожди и грозы, до +26.

В северных областях переменная облачность, до +29 градусов. В центре страны местами грозы, температура до +33.

В Киеве 28 июня ожидается переменная облачность, дождь будет лишь ночью. Температура воздуха днем +26 градусов, вечером до +24.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Ранее Диденко рассказала о погоде на День Конституции.

История и значение праздника (видео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: погода
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