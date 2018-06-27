"Вероятность ливней, града и шквалов": Диденко рассказала о погоде на День Конституции

Синоптик призвала украинцев быть внимательными во время непогоды

Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, какая погода ожидает украинцев в четверг, 28 июня, когда в нашей стране отмечают День Конституции. Об этом Наталья написала на своей странице в Facebook.

Диденко рассказала, что в День Конституции на Западе, Севере, в Центре (кроме Днепра и районов) и в Одесской области ожидаются дожди и грозы с вероятностью сильных ливней, града и шквалов.

Иллюстративное фото (pixabay)

На остальной территории синоптик обещает, что будет без существенных осадков, или местами небольшой дождь.

"Температура +25+30, на Западе +22+27 градусов, на Востоке и Юге +29+34 градусов, местами до +35+37 градусов", - отметила Наталья.

По ее словам, в Киеве уже сегодня вечером (27 июня) и ближайшей ночью - грозовые ливни.

Фото: facebook.com/tala.didenko

"Усиление ветра вы уже услышите грохотом окон, которые то открываются, то закрываются сами - синоптический домовенок. А при грозе может рвануть сильнее", - пишет Диденко.

Также синоптик призвала украинцев быть внимательными во время непогоды.

"Очень, очень внимательно смотрите, где вы становитесь во время дождя и куда паркуете машину. Деревья намокают, даже крупные ветки могут упасть - осторожно! Лучше намокнуть, чем травмироваться", - считает она.

По прогнозам Натальи, днем 28 июня в столице дождь утихнет, вечером в четверг и в ночь на пятницу вновь увеличится вероятность дождя и грозы.

"В ближайшие дни синоптическая ситуация - ух! Поэтому постепенно следим за уточнениями и сами не ловим ворон", - подытожила она.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Ранее синоптики рассказали прогноз погоды на 27 июня.

История и значение праздника