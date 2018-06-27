"Ймовірність злив, граду та шквалів": Діденко розповіла про погоду на День Конституції

Синоптик закликала українців бути уважними під час непогоди

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла, яка погода очікує українців в четвер, 28 червня, коли в нашій державі відзначають День Конституції. Про це синоптик написала на своїй сторінці в Facebook.

Діденко розповіла, що у День Конституції на Заході, Півночі, у Центрі (окрім Дніпра та районів) та Одеській області очікуються дощі та грози з ймовірністю сильних злив, граду та шквалів.

Ілюстративне фото (pixabay)

На решті території синоптик обіцяє, що буде або без істотних опадів, або місцями невеликий дощ.

"Температура +25+30, на Заході +22+27 градусів, на Сході та Півдні +29+34 градусів, подекуди до +35+37 градусів", - відзначила Наталка.

За її словами, у Києві вже сьогодні ввечері (27 червня) та найближчої ночі - грозові зливи.

Фото: facebook.com/tala.didenko

"Посилення вітру ви вже чуєте гуркотом вікон, які то відкриваються, то закриваються самі - синоптичний домовичок. А при грозі може рвонути сильніше", - пише Діденко.

Також синоптик закликала українців бути уважними під час непогоди.

"Дуже, дуже уважно дивіться, де ви стаєте під час дощу і куди паркуєте машину. Дерева намокають, навіть великі гілки можуть відчахуватися - обережно! Краще намокнути, аніж травмуватися", - вважає вона.

За прогнозами Наталки, вдень 28 червня у столиці дощ притихне, ввечері у четвер та у ніч на п'ятницю знову збільшиться ймовірність зливи та грози.

"Найближчими днями синоптична ситуація - ух! Тому поступово стежимо за уточненнями і самі не ловимо ґав", - підсумувала вона.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Раніше синоптики розповіли про прогноз погоди 27 червня.

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