Проливні дощі: синоптики дали невтішний прогноз на 28 червня

Українцям розповіли, якої погоди чекати на День Конституції

У четвер, 28 червня, на День Конституції в Україні очікуються зливи і грози. На сході крім опадів синоптики прогнозують до +36 градусів. Про це повідомляє УНІАН.

Жителів південних регіонів місцями також очікують опади з грозами. Температура до +35 градусів.

На заході України будуть йти проливні дощі і грози, до +26.

У північних областях мінлива хмарність, до +29 градусів. У центрі країни місцями грози, температура до +33.

У Києві 28 червня очікується мінлива хмарність, дощ буде лише вночі. Температура повітря вдень +26 градусів, увечері до +24.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

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