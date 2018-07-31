Пропаганда терроризма: украинцы обвалили сайт IMDb из-за лживого фильма о войне на Донбассе

Кадр из видео (YouTube/Movieclips Indie)

Режиссер из РФ создала лживый фильм о боевых действиях

Американская режиссер российского происхождения Ольга Шектер создала фильм "Война снайпера" о сербском террориста "ДНР". На сайте IMDb массово начали протестовать украинцы, в результате чего на некоторые время были неполадки с доступом к ресурсу. Об этом рассказал журналист Олег Шинкаренко на своей странице в соцсети Facebook.

"Сама Ольга очень гордится своим фильмом и рассказывает, что его показали на семи кинофестивалях. Для американцев война в Украине - это лишь еще одна дальняя война, и им, кажется, абсолютно все равно, кто и о чем будет снимать фильмы на этой войне. Они будут смотреть и лайкать все. Интересно, чем же закончится эта история? Уберут фильм из рейтинга? Или заблокируют украинцам возможность посещать этот сайт? Или просто об этом все забудут через неделю, как случается всегда?" – отметил Шинкаренко.

Работа сайта была восстановлена и ресурс работает в обычном режиме.

Скриншот сайта (imdb.com)

Скриншот комментариев (imdb.com)

Рейтинг российского фильма на сайте – 2,1. В комментариях отметили, что фильм "Война снайпера" рассказывает о террористе с психическими проблемами и является пропагандой террористов в Украине.

Скриншот поста (facebook.com/singingfoot)

Скриншот комментариев (facebook.com/singingfoot)

Ранее сообщалось, что Ани Лорак "засветилась" на съемках фильма в компании российских звезд. Украинская певица сидела за одним столом со скандальным Лепсом, Киркоровым и Басковым.

Кстати, в сети разгорелся скандал из-за нового украинского фильма. Картина вышла на экраны 26 июля. Главную роль в фильме сыграла Ирма Витовская.

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