"Так меня еще не травили": в сети разгорелся скандал из-за нового украинского фильма

Фото: facebook.com/bramafilm

Картина вызвала неоднозначные впечатления у зрителей

В сети разгорелся скандал из-за нового украинского фильма "Брама", который вышел в прокат 26 июля. Зрители неоднозначно восприняли картину. Кому-то фильм очень понравился, а некоторые сильно раскритиковали увиденное.

Актриса Ирма Витовская, которая сыграла в "Браме" главную роль, призналась, что так ее еще не травили.

"Так меня еще не травили…"Брама", кажется, меня направит в добровольную изоляцию. Желаю всем счастья, особенно женщинам. Желаю классных работ коллегам! Желаю не забывать, что мы все в одной лодке гребем в одном направлении. И название ему - Украина, где будут жить мои дети! Простите меня все, кому я прихожусь костью за то, что существую", - написала она.

Скриншот поста (facebook.com/irmcya)

После поста Ирмы Витовской в сети начали высказываться по поводу фильма и реакции на него другие известные люди.

"Скажите, а это в украинской крови - заклевать, набросать го*на на вентилятор, облить грязью, довести человека до самоизоляции, нервного срыва? Когда мы научимся уважать талант при его жизни? Мне больно из-за этого поста Ирмы. Считаю ее огромной звездой современности", - написала журналистка Татьяна Мокриди.

Скриншот поста (facebook.com/tetiana.mokridi)

"А вот вам снова 9 млн гривен налогоплательщиков на тупое, уныло, пошлое поэтическое украинское кино "Брама". Если я не ошибаюсь, весь этот болезненный бред призывает нас еще больше полюбить нашу родную землю, ее обычаи, традиции и силу духа украинцев", - литературный критик Татьяна Трофименко заняла противоположную позицию.

Скриншот поста (facebook.com/tetiana.trofymenko)

"Это и есть диагноз нашему окружению. Ну не зашло кино, случается. В конце концов, всем нравятся одни луидоры. Я встречал очень умных, образованных людей, которые смеялись примерно в том же ключе с Тарковского, Сокурова, Антониони, Линча, Гринуэйа, фон Триера и так далее. Похожий идиотский пафос у Толстого, когда он разбирает пьесы Шекспира. Поэтому не буду отмечать автора заметки, которая не оставляет камня на камне от крутезной, на мой несовершенный вкус, ленты "Брама", - отметил телеведущий Юрий Макаров.

Скриншот поста (facebook.com/yuri.makarov.7)

"Выбесили меня герои "Брамы". В течение двух часов пять идиотов делают кучу глупых поступков. В середине фильма возникло дикое желание забраться в экран и сделать все вместо них", - написал кинокритик Антон Филатов.

Скриншот поста (facebook.com/anton.filatov.775)

Кстати, Ахтем Сеитаблаев раскрыл подробности съемок фильма "Захар Беркут".

Летом этого года украинцы искренне порадовались новости о том, что главную роль в фильме "Захар Беркут" сыграет голливудский актер Роберт Патрик, известный своей ролью в фильме "Терминатор-2".

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