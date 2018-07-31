"Так мене ще не травили": в мережі розгорівся скандал через новий український фільм

Фото: facebook.com/bramafilm

Картина викликала неоднозначні враження у глядачів

У мережі розгорівся скандал через новий українського фільму "Брама", який вийшов в прокат 26 липня. Глядачі неоднозначно сприйняли картину. Комусь фільм дуже сподобався, а деякі сильно розкритикували побачене.

Актриса Ірма Вітовська, яка зіграла в "Брамі" головну роль, зізналася, що так її ще не травили.

"Так мене ще не травили..."Брама", здається, мене направить у добровільну ізоляцію. Бажаю всім щастя, особливо жінкам. Бажаю класних робіт колегам! Бажаю не забувати, що ми всі в одному човні гребемо в одному напрямку. І назва йому - Україна, де будуть жити мої діти! Вибачте мене всі, кому я є кісткою за те, що існую", - написала вона.

Скріншот поста (facebook.com/irmcya)

Після посту Ірми Вітовської в мережі почали висловлювати з приводу фільму і реакції на нього інші відомі люди.

"Скажіть, а це в українській крові - розклювати, накидати гі*на вентилятор, облити брудом, довести людину до самоізоляції, нервового зриву? Коли ми навчимося поважати талант за його життя? Мені боляче за цього поста Ірми. Вважаю її величезною зіркою сучасності", - написала журналістка Тетяна Мокріді.

Скріншот поста (facebook.com/tetiana.mokridi)

"А ось вам знову 9 млн гривень платників податків на тупе, понуро, вульгарне поетичне українське кіно "Брама". Якщо я не помиляюся, весь цей хворобливе марення закликає нас ще більше любити нашу рідну землю, її звичаї, традиції і силу духу українців", - літературний критик Тетяна Трофименко зайняла протилежну позицію.

Скріншот поста (facebook.com/tetiana.trofymenko)

"Це і є діагноз нашому оточенню. Ну не зайшло кіно, трапляється. Зрештою, всім подобаються одні луидоры. Я зустрічав дуже розумних, освічених людей, які сміялися приблизно в тому ж ключі з Тарковського, Сокурова, Антоніоні, Лінча, Ґриневея, фон Трієра тощо. Схожий ідіотський пафос у Толстого, коли він розбирає п'єси Шекспіра. Тому не буду відзначати автора замітки, яка не залишає каменя на камені від крутезной, на мій недосконалий смак, стрічки "Брама", - зазначив телеведучий Юрій Макаров.

Скріншот поста (facebook.com/yuri.makarov.7)

"Выбесили мене герої "Брами". Протягом двох годин п'ять ідіотів роблять купу дурних вчинків. У середині фільму виникло дике бажання забратися в екран і зробити все замість них", - написав кінокритик Антон Філатов.

Скріншот поста (facebook.com/anton.filatov.775)

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