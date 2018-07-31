Пропаганда тероризму: українці обвалили сайт IMDb через брехливий фільм про війну на Донбасі

Кадр з відео (YouTube/Movieclips Indie)

Режисер з РФ створила брехливий фільм про бойові дії

Американська режисер російського походження Ольга Шектер створила фільм "Війна снайпера" про сербського терориста "ДНР". На сайті IMDb масово почали протестувати українці, в результаті чого на деякий час були неполадки з доступом до ресурсу. Про це розповів журналіст Олег Шинкаренко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Сама Ольга дуже пишається своїм фільмом і розповідає, що його показали на семи кінофестивалях. Для американців війна в Україні - це лише ще одна далека війна, і їм, здається, абсолютно все одно, хто і про що буде знімати фільми на цій війні. Вони будуть дивитися і лайкати все. Цікаво, чим же закінчиться ця історія? Чи приберуть фільм з рейтингу? Чи заблокують українцям можливість відвідувати цей сайт? Чи просто про це все забудуть через тиждень, як трапляється завжди?" – зазначив Шинкаренко.

Робота сайту була відновлена і ресурс працює у звичайному режимі.

Скріншот сайту (imdb.com)

Скріншот коментарів (imdb.com)

Рейтинг російського фільму на сайті – 2,1. В коментарях зазначили, що фільм "Війна снайпера" розповідає про терориста з психічними проблемами і є пропагандою тероризму в Україні.

Скріншот поста (facebook.com/singingfoot)

Скріншот коментарів (facebook.com/singingfoot)

Раніше повідомлялося, що Ані Лорак "засвітилася" на зйомках фільму в компанії російських зірок. Українська співачка сиділа за одним столом зі скандальним Лепсом, Кіркоровим і Басковим.

До речі, в мережі розгорівся скандал через новий український фільм. Картина вийшла на екрани 26 липня. Головну роль у фільмі зіграла Ірма Вітовська.

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