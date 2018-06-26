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"Кто-то помог": пропавшего парня нашли мертвым в воде

STYLERLIFE        26.06.2018 - 11:28
Иллюстративное фото (pixabay.com/pixel2013)
Иллюстративное фото (pixabay.com/pixel2013)

Об этом сообщает Киев Оперативный

В Киеве разыскивали пропавшего без вести Годаванюка Сергея Яковича. Сегодня поступила информация о том, что его нашли в воде. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Фото: Сергей Годаванюк (facebook.com/KyivOperativ)

Ранее сообщалось, что родные разыскивали парня с 22 июня. Последний раз он выходил на связь четыре дня назад в 20:00 в парке Дружбы народов.

Пользователи откликнулись на пост о том, что парня нашли. Они сообщают, что вчера уже была похожая новость и просят быть осторожнее. 

"Вчера парень, которого искали. Сегодня тоже...", "Вчера такая же новость была. Народ, осторожнее пожалуйста!", - пишут подписичики.

Есть и те, кто считает, что парень умер неслучайно. "Кто-то помог... А искать не будут кто... Так и живем в страхе, что завтрашний день будет последним", - написал один из пользователей.

Скриншот комментариев к публикации (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, разыскивается пропавший в Киевской области 79-летний пенсионер.

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Теги: вода, пропал человек
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