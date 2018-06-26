"Хтось допоміг": зниклого хлопця знайшли мертвим у воді

Про це повідомляє Оперативний Київ

У Києві розшукували зниклого безвісти Годаванюка Сергія Яковича. Сьогодні надійшла інформація про те, що його знайшли в воді. Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

Фото: Сергій Годаванюк (facebook.com/KyivOperativ)

Раніше повідомлялося, що рідні розшукували хлопця з 22 червня. Останній раз він виходив на зв'язок чотири дні тому о 20:00 в парку Дружби народів.

Користувачі відгукнулися на пост про те, що хлопця знайшли. Вони повідомляють, що вчора вже була схожа новина і просять бути обережніше.

"Вчора хлопець, якого шукали. Сьогодні теж...", "Вчора така ж новина була. Народ, обережніше будь ласка!", - пишуть підписники.

Є й ті, хто вважає, що хлопець помер невипадково. "Хтось допоміг... А не шукатимуть хто... Так і живемо в страху, що завтрашній день буде останнім", - написав один з користувачів.

Скріншот коментарів до публікації (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, розшукується зниклий в Київській області 79-річний пенсіонер.

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