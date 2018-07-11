"Прошло 157 человек": в сети рассказали о медике-герое, который спасал бойцов в Донецком аэропорту (фото)

Фото: mil.gov.ua

Волонтер помогал раненым украинским военным

В сети рассказали трогательную историю о медке-герое, который спасает жизни украинских военных в зоне боевых действий на Донбассе. О нем рассказали на странице "Одна єдина" в Twitter.

Фото: Юрий Бондарь (twitter.com/odna_edua)

"Только под Донецким аэропортом за четыре дня, через наши руки прошло 157 человек". Юрий Бондарь, медик-волонтер, Герой Украины. Сначала был санитаром, а затем переквалифицировался в медика, научился делать сложные перевязки, останавливать кровотечения. Наша гордость! Гордость Украины!" – рассказали в сети.

Скриншот поста (twitter.com/odna_edua)

Ранее сеть восхитило трогательное фото украинского бойца.

В сети восхитились фотографией украинского бойца, который держит на руках малыша. На снимке - украинский военный Николай Пилькевич, он служит в Новоград-Волынской Ровенской механизированной бригаде. Его снимок опубликовал на своей Facebook-странице президент Украины Петр Порошенко.

"Обязательно должен поделиться этим кадром. Это - солдат Николай Пилькевич из 30-ой отдельной Новоград-Волынской Ровенской механизированной бригады. Когда держишь на руках такое сокровище, прекрасно понимаешь, за что борется Украина, почему не кажется, почему не договаривается с врагом о капитуляции", - написал Порошенко.

Герои, погибшие в июне 2018