"Пройшло 157 осіб": в мережі розповіли про медика-героя, який рятував бійців в Донецькому аеропорту (фото)

Фото: mil.gov.ua

Волонтер допомагав пораненим українським військовим

У мережі розповіли зворушливу історію про Медком-героя, який рятує життя українських військових в зоні бойових дій на Донбасі. Про нього розповіли на сторінці "Одна єдина" в Twitter.

Фото: Юрій Бондар (twitter.com/odna_edua)

"Тільки під Донецьким аеропортом за чотири дні, через наші руки пройшло 157 осіб". Юрій Бондар, медик-волонтер, Герой України. Спочатку був санітаром, а потім перекваліфікувався в медика, навчився робити складні перев'язки, зупиняти кровотечі. Наша гордість! Гордість України!"- розповіли в мережі.

Скріншот поста (twitter.com/odna_edua)

Раніше мережу захопило зворушливе фото українського бійця.

У мережі захопилися фотографією українського бійця, який тримає на руках малюка. На знімку - український військовий Микола Пількевич, він служить в Новоград-Волинської Рівненської механізованій бригаді. Його знімок опублікував на своїй Facebook-сторінці президент України Петро Порошенко.

"Обов'язково повинен поділитися цим кадром. Це - солдат Микола Пількевич з 30-ої окремої Новоград-Волинської Рівненської механізованої бригади. Коли тримаєш на руках такий скарб, прекрасно розумієш, за що бореться Україна, чому не здається, чому не домовляється з ворогом про капітуляцію", - написав Порошенко.

Герої, загиблі в червні 2018