"За что борется Украина": сеть восхитило трогательное фото украинского бойца

На фото - украинский военный Николай Пилькевич

В сети восхитились фотографией украинского бойца, который держит на руках малыша. На снимке - украинский военный Николай Пилькевич, он служит в Новоград-Волынской Ровенской механизированной бригаде. Его снимок опубликовал на своей Facebook-странице президент Украины Петр Порошенко.

"Обязательно должен поделиться этим кадром. Это - солдат Николай Пилькевич из 30-ой отдельной Новоград-Волынской Ровенской механизированной бригады. Когда держишь на руках такое сокровище, прекрасно понимаешь, за что борется Украина, почему не кажется, почему не договаривается с врагом о капитуляции", - написал Порошенко.

"Наши ребята на передовой, в отличие от некоторых политиков, прекрасно знают, кто начал войну, кто ежедневно ведет обстрелы нашей земли, кто уже мечтает о своих танковых колоннах в Нежине, Житомире и Львове. Однако, пока такие ребята, как Николай, выполняют свой долг - украинцы могут быть спокойны. Пока в Украине будут такие казаки - будет и Украина!" - подытожил президент.

Скриншот (facebook.com/petroporoshenko)

Пользователи соцсети восхитились фотографией и написали о своих эмоциях в комментариях.

"Так и мы знаем, что пока наши защитники защищают Украину, мы спокойны и такие ангелочки вырастут в счастливой стране. Рашизм будет уничтожен, такие казаки одерживают победу. Берегите себя", - написала Татьяна Подвысоцкая.

"Поздравляем с лучшим достижением в жизни! Будьте здоровы! Козацкому роду нет переводу! Слава защитникам Украины!" - отреагировала Людмила Галушко.

"Очень трогательно. Большое уважение и благодарность всем, кто защищает Украину", - прокомментировала Светлана Любовникова.

Скриншот комментариев (facebook.com/petroporoshenko)

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