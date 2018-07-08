"За що бореться Україна": мережу захопило зворушливе фото українського бійця

На фото - український військовий Микола Пількевич

У мережі захопилися фотографією українського бійця, який тримає на руках малюка. На знімку - український військовий Микола Пількевич, він служить у Новоград-Волинській Рівненській механізованій бригаді. Його знімок опублікував на своїй Facebook-сторінці президент України Петро Порошенко.

"Обов'язково маю поділитися цим кадром. Це - солдат Микола Пількевич з 30 окрема Новоград-Волинська Рівненська механізована бригада. Коли тримаєш на руках такий скарб, прекрасно розумієш, за що бореться Україна, чому не здається, чому не домовляється з ворогом про капітуляцію", - написав Порошенко.

"Наші хлопці на передовій, на відміну від деяких політиків, чудово знають, хто почав війну, хто щодня веде обстріли нашої землі, хто вже марить про свої танкові колони у Ніжині, Житомирі та Львові.

Однак, поки такі хлопці, як Микола, виконують свій обов'язок - українці можуть бути спокійні. Поки в Україні будуть такі козаки - буде і Україна!" - підсумував президент.

Скріншот (facebook.com/petroporoshenko)

Користувачі соцмережі захопилися фотографією і написали про свої емоції в коментарях.

"Так і ми знаємо, що поки наші захисники захищають Україну, ми спокійні і такі янголята зростуть у щасливій країні. Рашизм буде знищений, такі козаки здобувають перемогу. Бережіть себе", - написала Тетяна Підвисоцька.

"Вітаємо з найкращим досягненням в житті! Будьте здорові! Козацькому роду нема переводу! Слава захисникам України!" - відреагувала Людмила Галушко.

"Дуже зворушливо. Велику повагу і вдячність всім, хто захищає Україну", - прокоментувала Світлана Любовникова.

Скріншот коментарів (facebook.com/petroporoshenko)

Нагадаємо, що мережа захопило фото дівчини-медика, рятує бійців на Донбасі.

Герої, загиблі в червні 2018