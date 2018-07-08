"Способна творить чудеса": сеть восхитило фото девушки-медика, спасающей бойцов на Донбассе

Юлия каждый день спасает жизни украинских военных

В сети показали фото девушки-медика, которая работает на Донбассе. Ее зовут Юлия, каждый день она помогает спасать жизни украинских военных. Девушка лечит бойцов в Марьинке и Красногоровке. Об этом на своей странице в Facebook написал Vla Skor.

"Юля - батальонный медик на передовой. Спасает жизни защитников Марьинки и Красногоровки. Фактически - она круче волшебника Мерлина и способна творить такие чудеса, что ни один профессор Хогвартс не осилит! Будь как Юля - защищай Родину и спасай жизни бойцов!" - написал мужчина под фотографией.

Фото: Юлия (Facebook/Vla Skor)

Пользователи сети восхитились девушкой и выразили свои эмоции в комментариях.

"Она неимоверно красивая", - написала Ольга Гуд.

"Хорошо, что есть Юля. Удачи вам", - прокомментировала Кристина Гашенко-Кикоть.

"Повезло кому-то с медиком",- отреагировал Михаил Студент.

"Береги ее Бог", - написал Александр Юзленко.

Скриншот комментариев (Facebook/Vla Skor)

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