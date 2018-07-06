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"Победа за нами": в сети показали меткий выстрел украинского снайпера (видео)

STYLERLIFE        06.07.2018 - 15:05
Фото: facebook.com 93OMBR
Фото: facebook.com 93OMBR

На Донбассе была ночная перестрелка между бойцами и террористами

В сети показали меткий выстрел украинского снайпера на Донбассе. Соответствующее видео опубликовал офицер 53-й ОМБр ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц на своей странице в Facebook.

"Все будет Украина и победа за нами!" – написал он.

В объектив попал фрагмент ночной перестрелки между террористами и украинскими защитниками в зоне боевых действий на Донбассе.

Видео: Выстрел украиснкого снайпера (facebook.com/ukrop.bc)

"Есть", - выкрикивает снайпер победный клич в момент выстрела.

Кстати, в сети показали изобретение для ВСУ, которое поможет сохранить жизни бойцам.

"В этой коробке больше 100 штук специальных подсветок для шкал минометов, буссолей и АГС. А это значит, что больше 100 наших военных могут спокойно в ночное время ими пользоваться и не переживать за свою жизнь, что их смогут увидеть снайпера противника. Не надо теперь использовать телефон и фонарик в качестве подсветки, что несет в себе угрозу для жизни, так как враг охотится за каждой вспышкой на наших позициях", - написал он.

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Теги: ООС, военные
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