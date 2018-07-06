В сети показали изобретение для ВСУ, которое поможет сохранить жизни бойцам (фото)

Благодаря новому девайсу можно будет уберечь от смерти не одного украинского защитника

В сети показали полезное военное изобретение для ВСУ, которое поможет сохранить жизни украинским бойцам. О нем рассказал волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.

Фото: Новое устройство (facebook.com/yury.mysyagin)

"В этой коробке больше 100 штук специальных подсветок для шкал минометов, буссолей и АГС. А это значит, что больше 100 наших военных могут спокойно в ночное время ими пользоваться и не переживать за свою жизнь, что их смогут увидеть снайпера противника. Не надо теперь использовать телефон и фонарик в качестве подсветки, что несет в себе угрозу для жизни, так как враг охотится за каждой вспышкой на наших позициях", - написал он.

Фото: Новое устройство (facebook.com/yury.mysyagin)

Волонтер отметил, что устройством скоро будут оснащены подразделения 92-й бригады, которая сейчас находится в районе Авдеевки.

Фото: Новое устройство (facebook.com/yury.mysyagin)

"Все подразделения 92-й бригады, которая сейчас в районе Авдеевки, скоро будут обеспечены этим удивительным украинским изобретением. Также ими будет полностью доукомплектован батальон "Айдар". В районе поселка Желобок – это для них будет хорошее подспорье", - добавил Юрий Мысягин.

Скриншот поста (facebook.com/yury.mysyagin)

Ранее украинские танкисты продемонстрировали полную готовность.

Бойцы, которые сейчас базируются за несколько десятков километров от линии фронта, говорят, что готовы по первому приказу вернуться на передовую. Они сетуют, что вынуждены отсиживаться в тылу, пока на фронте идут военные действия.

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