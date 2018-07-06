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У мережі показали винахід для ЗСУ, який допоможе зберегти життя бійцям (фото)

STYLERLIFE        06.07.2018 - 13:51
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

Завдяки новому девайсу можна буде вберегти від смерті не одного українського захисника

У мережі показали корисне військове винахід для ЗСУ, який допоможе зберегти життя українським бійцям. Про нього розповів волонтер Юрій Мисягин на своїй сторінці в Facebook.

Фото: Новий пристрій (facebook.com/yury.mysyagin)

"В цій коробці більше 100 штук спеціальних підсвічувань для шкал мінометів, буссолей і АГС. А це означає, що більше 100 наших військових можуть спокійно в нічний час ними користуватися і не переживати за своє життя, що їх зможуть побачити снайпера противника. Не треба тепер використовувати телефон і ліхтарик як підсвітку, що несе в собі загрозу для життя, так як ворог полює за кожним спалахом на наших позиціях", - написав він.

 

Фото: Новий пристрій (facebook.com/yury.mysyagin)

Волонтер зазначив, що пристроєм скоро будуть оснащені підрозділи 92-ї бригади, яка зараз знаходиться в районі Авдіївки.

Фото: Новий пристрій (facebook.com/yury.mysyagin)

"Всі підрозділи 92-ї бригади, яка зараз в районі Авдіївки, скоро будуть забезпечені цим дивовижним українським винаходом. Також ними буде повністю укомплектовано батальйон "Айдар". В районі селища Жолобок – це для них буде добра підмога", - додав Юрій Мисягин.

Скріншот поста (facebook.com/yury.mysyagin)

Раніше українські танкісти продемонстрували повну готовність.

Бійці, які зараз базуються за кілька десятків кілометрів від лінії фронту, кажуть, що готові за першим наказом повернутися на передову. Вони нарікають, що змушені відсиджуватися в тилу, поки на фронті йдуть військові дії.

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Теги: ВСУ, военные
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