"Едят тушенку и "прокачивают" мышцы": украинские танкисты продемонстрировали полную готовность (видео)

Военные готовы защищать страну в любую минуту

Украинские танкисты показали, что находятся в полной боевой готовности. Об этом сообщает "5 канал".

Бойцы, которые сейчас базируются за несколько десятков километров от линии фронта, говорят, что готовы по первому приказу вернуться на передовую.

"Если ты себя не держишь в форме, ты как-то неохотно относишься к оружию, к машине, и можешь где-то ошибиться... А управлять "Мишкой" трудно. Там люк 70 кг, затвор прочистить трудно, он 70 кг с лишним. Поэтому надо по мере есть тушенку и "прокачивать" себе мышцы", - сказали танкисты.

Видео: Украинские танкисты готовы вернуться на фронт (youtube.com/5 канал)

Бойцы рвутся на передовую и сетуют, что вынуждены отсиживаться в тылу, пока на фронте идут военные действия.

Ранее в сети показали впечатляющую тренировку украинских танкистов.

Украинские бойцы 1-й отдельной танковой Северской бригады и 3-й отдельной танковой бригады ВСУ провели тренировку маневров и боевой слаженности. Впечатляющие фото были опубликованы пресс-службой бригады в Facebook.

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