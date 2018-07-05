"Їдять тушонку і "прокачують" м'язи": українські танкісти продемонстрували повну готовність (відео)

Військові готові захищати країну в будь-яку хвилину

Українські танкісти показали, що знаходяться в повній бойовій готовності. Про це повідомляє "5 канал".

Бійці, які зараз базуються за кілька десятків кілометрів від лінії фронту, кажуть, що готові за першим наказом повернутися на передову.

"Якщо ти себе не тримаєш у формі, ти якось неохоче ставишся до зброї, до машини, і можеш десь помилитися... А керувати "Ведмедиком" важко. Там люк 70 кг, прочистити затвор важко, він 70 кг. Тому треба по мірі є тушонку і "прокачувати" собі м'язи", - сказали танкісти.

Відео: Українські танкісти готові повернутися на фронт (youtube.com/5 канал)

Бійці рвуться на передову і нарікають, що змушені відсиджуватися в тилу, поки на фронті йдуть військові дії.

Раніше у мережі показали вражаючу тренування українських танкістів.

Українські бійці 1-ї окремої танкової Сіверської бригади 3-ї окремої танкової бригади ЗСУ провели тренування маневрів і бойової злагодженості. Вражаючі фото були опубліковані прес-службою бригади в Facebook.

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