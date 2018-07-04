Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Профессионализм и слаженность": в сети показали впечатляющую тренировку украинских танкистов (фото)

STYLERLIFE        04.07.2018 - 16:23
Фото: Тренировка военных (facebook.com/1ogtb)
Фото: Тренировка военных (facebook.com/1ogtb)

Военные провели учения на территории Черниговской области

Украинские бойцы 1-й отдельной танковой Северской бригады и 3-й отдельной танковой бригады ВСУ провели тренировку маневров и боевой слаженности. Впечатляющие фото были опубликованы пресс-службой бригады в Facebook.

 

Фото: Тренировка военных (facebook.com/1ogtb)

"Залогом выполнения боевых задач является слаженность подразделений, профессионализм наших офицеров, сержантов и солдат, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях и имеют неоценимый боевой опыт", - сказано в сообщении.

 

Фото: Тренировка военных (facebook.com/1ogtb)

Командование отметило, что с поставленными задачами все экипажи справились блестяще.

Учения "Северная крепость – 2018" проводились на территории Черниговской области. Военные тренировались преодолять водные преграды, как в надводном, так и в подводном положении.

Скриншот поста (facebook.com/1ogtb)

Кстати, Яна Зинкевич зовет украинцев на военную подготовку.

Обучение длиться семь дней. Оно стоит 1500 грн. В стоимость включено питание, учебное оборудование и инструменты. После окончания участникам выдадут сертификат об успешном прохождении военной подготовки. С собой нужно иметь сменную форму и обувь, полотенце, тетрадь с ручкой, предметы гигиены, спальник и рукавицы.

Герои, погибшие в июне 2018

Украинская группа посвятила бойцам ВСУ мощный патриотический клип (видео) "Мурашки по коже": почетный караул в Канаде сменили под звуки украинской песни (видео)
Теги: военные, ВСУ
ДТП в Харькове: стало известно, с какой скоростью ехала Зайцева
В Африке впервые за десять лет выпал снег (фото, видео)
Перевернутое бикини - новый пляжный тренд (фото)
Певица-трансгендер Зианджа взорвала сеть своим снимком с откровенным декольте
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь