"Профессионализм и слаженность": в сети показали впечатляющую тренировку украинских танкистов (фото)

Военные провели учения на территории Черниговской области
Украинские бойцы 1-й отдельной танковой Северской бригады и 3-й отдельной танковой бригады ВСУ провели тренировку маневров и боевой слаженности. Впечатляющие фото были опубликованы пресс-службой бригады в Facebook.
Фото: Тренировка военных (facebook.com/1ogtb)
"Залогом выполнения боевых задач является слаженность подразделений, профессионализм наших офицеров, сержантов и солдат, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях и имеют неоценимый боевой опыт", - сказано в сообщении.
Фото: Тренировка военных (facebook.com/1ogtb)
Командование отметило, что с поставленными задачами все экипажи справились блестяще.
Учения "Северная крепость – 2018" проводились на территории Черниговской области. Военные тренировались преодолять водные преграды, как в надводном, так и в подводном положении.
Скриншот поста (facebook.com/1ogtb)
Кстати, Яна Зинкевич зовет украинцев на военную подготовку.
Обучение длиться семь дней. Оно стоит 1500 грн. В стоимость включено питание, учебное оборудование и инструменты. После окончания участникам выдадут сертификат об успешном прохождении военной подготовки. С собой нужно иметь сменную форму и обувь, полотенце, тетрадь с ручкой, предметы гигиены, спальник и рукавицы.
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